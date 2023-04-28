В Екатеринбурге перевернулся полицейский автозак с пятью задержанными

Фото с места ДТП. Фото: Telegram-канал "Злой Екатеринбург"

В Екатеринбурге перевернулся полицейский автозак, в котором находились пятеро задержанных. ДТП случилось на улице Готвальда днем 28 апреля. Все обстоятельства случившегося выясняются сразу несколькими службами. Как говорят в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, сотрудники обеспечивают безопасный проезд этого участка дороги.

Как выяснилось позднее, из-за столкновения с легковым автомобилем пострадал один из задержанных. На месте находятся несколько бригад скорой помощи и спасатели. Необходимую помощь оказывают врачи неотложки, уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Задержанных перевозили для этапирования в различные исправительные колонии. Одному из них потребовалась медицинская помощь, которую на месте происшествия оказывают врачи. Если госпитализация ему не потребуется, мужчина вместе с другими задержанными будет доставлен по назначению другим автозаком, который уже находится на месте столкновения, - отметил полковник Горелых.

На месте находятся скорая помощь, МЧС и ГИБДД. Фото: Telegram-канал "Злой Екатеринбург"

Вторым автомобилем в ДТП стал Chevrolet Lanos. По словам главы пресс-службы свердловского главка ГУ МВД, водитель иномарки при опросе пояснил, что в самый последний момент увидел спецсигналы служебного транспорта. Сейчас ведется тщательное разбирательство.

- По его итогам городское УМВД примет обоснованное решение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют транспортные потоки, чтобы не допустить пробок в конце рабочего дня, - отметил Валерий Горелых.

На видео, которое успели заснять очевидцы ЧП, видно, как застрявших в полицейском автозаке задержанных и сопровождающих полицейских сотрудники МЧС вызволяют через люк на крыше машины и через открытые окна.