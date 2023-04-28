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Общество28 апреля 2023 8:03

Ответственная утилизация-2023: свердловчане сортируют 18 % всего мусора

Люди все чаще сортируют мусор и отвозят в места сбора, чем подают пример детям
Лариса НИКИТИНА
Люди все чаще сортируют мусор и отвозят в места сбора

Люди все чаще сортируют мусор и отвозят в места сбора

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Свердловская область продолжает создавать инфраструктуру для снижения объемов свалок, сортировки и максимальной переработки мусора.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал о предварительных итогах экологической реформы, которая проводится с 2019 года.

Он отметил, что свердловчане стали ответственнее подходить к вопросам рационального потребления, утилизации мусора и экологии. Люди все чаще сортируют мусор и отвозят в места сбора, чем подают пример детям.

- Мы видим, что каждый год объем образуемого мусора уменьшается примерно на 50 тысяч тонн, — пояснил министр Николай Смирнов.

Большую часть отходов можно переработать, уверен министр, но перед этим важен этап его сортировки.

Большую часть отходов можно переработать, уверен министр

Большую часть отходов можно переработать, уверен министр

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным МинЖКХ области, с 2019 года мощности по сортировке мусора выросли до 339 тысяч тонн – на 10%. Большую часть составляют пищевые отходы — 34%, бумага — 22%, стекло — 12%, полимеры — 10%.

Благодаря строительству мусоросортировочных комплексов (МСК) объем сортируемого мусора в регионе вырос с 10% до 18%. Показатель будет расти, так как в области планируется запустить 10 МСК. Два из них уже действуют в Алапаевске и Лесном. На очереди – запуск комплексов в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Они будут сданы в эксплуатацию в 2023 году. В процессе строительства находится комплекс в Камышлове. Прошла госэкспертизу проектная документация МСК в Красноуфимске. Для Екатеринбурга определяется площадка под строительство комплекса.

Напомним, реформа по нацпроекту «Экология» предполагает, что до 2030 года объёмы захоронения твердых коммунальных отходов должны снизиться в 2 раза. Сортировать будут абсолютно все отходы, после чего более 30% отсортированного мусора пойдет на вторичную переработку.

Общество: ВОПРОС ДНЯ