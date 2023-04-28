Ответственная утилизация-2023: свердловчане сортируют 18 % всего мусора

Люди все чаще сортируют мусор и отвозят в места сбора Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Свердловская область продолжает создавать инфраструктуру для снижения объемов свалок, сортировки и максимальной переработки мусора.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал о предварительных итогах экологической реформы, которая проводится с 2019 года.

Он отметил, что свердловчане стали ответственнее подходить к вопросам рационального потребления, утилизации мусора и экологии. Люди все чаще сортируют мусор и отвозят в места сбора, чем подают пример детям.

- Мы видим, что каждый год объем образуемого мусора уменьшается примерно на 50 тысяч тонн, — пояснил министр Николай Смирнов.

Большую часть отходов можно переработать, уверен министр, но перед этим важен этап его сортировки.

Большую часть отходов можно переработать, уверен министр Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным МинЖКХ области, с 2019 года мощности по сортировке мусора выросли до 339 тысяч тонн – на 10%. Большую часть составляют пищевые отходы — 34%, бумага — 22%, стекло — 12%, полимеры — 10%.

Благодаря строительству мусоросортировочных комплексов (МСК) объем сортируемого мусора в регионе вырос с 10% до 18%. Показатель будет расти, так как в области планируется запустить 10 МСК. Два из них уже действуют в Алапаевске и Лесном. На очереди – запуск комплексов в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Они будут сданы в эксплуатацию в 2023 году. В процессе строительства находится комплекс в Камышлове. Прошла госэкспертизу проектная документация МСК в Красноуфимске. Для Екатеринбурга определяется площадка под строительство комплекса.

Напомним, реформа по нацпроекту «Экология» предполагает, что до 2030 года объёмы захоронения твердых коммунальных отходов должны снизиться в 2 раза. Сортировать будут абсолютно все отходы, после чего более 30% отсортированного мусора пойдет на вторичную переработку.