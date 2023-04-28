Где и когда можно будет увидеть ретропоезда ко Дню Победы в мае 2023 года

Уральцы семьями ходят на встречу ретропоезда военного времени.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дирекция Свердловской железной дороги сообщила график передвижения по проекту «Эшелон Победы» к 9 мая 2023 года. «Эшелоны Победы» в 2023 году представят сразу два ретропоезда на паровозной тяге, чтобы экспозицию смогли увидеть как можно больше уральцев.
– Это демонстрация подвижного состава, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция, - объясняют в пресс-службе СвЖД.
Во главе «Эшелонов Победы» будут раритетные паровозы ЛВ-123, ЛВ-355, Л-3111. Также к поездам будут добавлены открытые железнодорожные платформы. На них расположат танк Т-34, пушку М-42, реактивную установку «Катюша», автомобиль ГАЗ-67, станки довоенного и военного времени, на которых техника создавалась.
В одном из вагонов посетители увидят выставку «Дорога помогает победить» о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения.
- Также в одном из эшелонов будет курсировать «вагон памяти» с фотогалереями участников войны: в нем все желающие смогут передать фотографии своих близких-фронтовиков для размещения на стендах экспозиции, - уточняют в организации.
В некоторых городах Свердловской области ретропоезда будут останавливаться. Там будут организованы торжественные встречи, наподобие тех, что проходили по всей стране в 1945 году. Для уральцев на вокзалах пройдут концерты и митинги.
Разрешено будет зайти внутрь ретровагонов, осмотреть их, послушать рассказ экскурсоводов и сделать памятные фото.
2 мая
10:00-11:40 – Кузино
14:00-16:00 – Дружинино
3 мая
10:05-11:10 – Гороблагодатская
12:00-15:00 – Каменск-Уральский
13:30-16:00 – Нижний Тагил
4 мая
10:05-13:13 – Невьянск
12:00-14:00 – Богданович
14:00-16:10 – Верх-Нейвинск
5 мая
9:00-14:30 – Екатеринбург
7 мая
10:30-14:00 – Шувакиш
10:30-14:00 – Верхняя Пышма. Музей
8 мая
10:25-14:05 – Ирбит
12:30-15:40 – Алапаевск
15:40-17:40 – Туринск-Уральский
9 мая
7:10-8:40 – Тавда
12:00-16:00 – Серов
15:30-17:30 – Егоршино
10 мая
11:00-13:30 и 16:25-17:30 – Камышлов
13:05-13:25 – Вагранская
14:01-15:01 – Лобва
15:40-16:40 – Ляля
11 мая
10:00-12:30 – Верхотурье
12:00-14:00 – Талица
16:22-19:00 – Нижняя Тура
12 мая
9:20-9:50 – Выя
10:40-12:40 – Верхняя
15:50-18:00 – Качканар