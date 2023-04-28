Где и когда можно будет увидеть ретропоезда ко Дню Победы в мае 2023 года

Уральцы семьями ходят на встречу ретропоезда военного времени. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дирекция Свердловской железной дороги сообщила график передвижения по проекту «Эшелон Победы» к 9 мая 2023 года. «Эшелоны Победы» в 2023 году представят сразу два ретропоезда на паровозной тяге, чтобы экспозицию смогли увидеть как можно больше уральцев.

– Это демонстрация подвижного состава, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция, - объясняют в пресс-службе СвЖД.

Во главе «Эшелонов Победы» будут раритетные паровозы ЛВ-123, ЛВ-355, Л-3111. Также к поездам будут добавлены открытые железнодорожные платформы. На них расположат танк Т-34, пушку М-42, реактивную установку «Катюша», автомобиль ГАЗ-67, станки довоенного и военного времени, на которых техника создавалась.

В одном из вагонов посетители увидят выставку «Дорога помогает победить» о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения.

- Также в одном из эшелонов будет курсировать «вагон памяти» с фотогалереями участников войны: в нем все желающие смогут передать фотографии своих близких-фронтовиков для размещения на стендах экспозиции, - уточняют в организации.

В некоторых городах Свердловской области ретропоезда будут останавливаться. Там будут организованы торжественные встречи, наподобие тех, что проходили по всей стране в 1945 году. Для уральцев на вокзалах пройдут концерты и митинги.

Разрешено будет зайти внутрь ретровагонов, осмотреть их, послушать рассказ экскурсоводов и сделать памятные фото.

Расписание «Эшелона Победы» в Екатеринбурге и Свердловской области к 9 мая 2023 года

2 мая

10:00-11:40 – Кузино

14:00-16:00 – Дружинино

3 мая

10:05-11:10 – Гороблагодатская

12:00-15:00 – Каменск-Уральский

13:30-16:00 – Нижний Тагил

4 мая

10:05-13:13 – Невьянск

12:00-14:00 – Богданович

14:00-16:10 – Верх-Нейвинск

5 мая

9:00-14:30 – Екатеринбург

7 мая

10:30-14:00 – Шувакиш

10:30-14:00 – Верхняя Пышма. Музей

8 мая

10:25-14:05 – Ирбит

12:30-15:40 – Алапаевск

15:40-17:40 – Туринск-Уральский

9 мая

7:10-8:40 – Тавда

12:00-16:00 – Серов

15:30-17:30 – Егоршино

10 мая

11:00-13:30 и 16:25-17:30 – Камышлов

13:05-13:25 – Вагранская

14:01-15:01 – Лобва

15:40-16:40 – Ляля

11 мая

10:00-12:30 – Верхотурье

12:00-14:00 – Талица

16:22-19:00 – Нижняя Тура

12 мая

9:20-9:50 – Выя

10:40-12:40 – Верхняя

15:50-18:00 – Качканар