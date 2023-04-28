Вот это субботник: Уборка на Среднем Урале пройдет с национальным колоритом

В Екатеринбурге субботник стартует 29 апреля 2023 года в 12 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 апреля уральцы присоединятся к участию во Всероссийской экологической акции «Особенности национальной уборки» Фонда «КОМПАС». Акция стартует при поддержке проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» и будет уникальной.

Жители многонационального Среднего Урала проведут экологические субботники в особом формате – с учетом местных традиций, символов, слов и смыслов, национальной кухни, музыки. У каждого города и субботника будут свои особенности.

Так, всенародная уборка поможет не только прививать бережное отношение к окружающей среде, но и познакомит с культурными кодами уральских городов.

В Екатеринбурге субботник стартует 29 апреля 2023 года в 12 часов. Экоактивисты и волонтеры займутся уборкой территории парка Маяковского.

Фото: предоставлено организаторами субботника

Организаторы приглашают присоединиться к акции всех, кто желает сделать мир чище, и предоставят необходимый инвентарь и перчатки.

Настроение поднимет и культурная программа акции. Например, в парке Маяковского участники субботника смогут побывать на мастер-классах, поучаствовать в викторинах и получить подарки.

В финале мероприятия всех ждет крутое музыкальное событие – перед участниками выступит рок-музыкант, певец, гитарист Сергей Бобунец, экс-лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации».

СПРАВКА

Фонд поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС» создан в 2022 году и является координатором экологической деятельности в России. Это первая в стране национальная экологическая структура, которая участвует в деле сохранения и защиты окружающей среды, что является приоритетом для россиян всех возрастов и национальностей.