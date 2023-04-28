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Экономика28 апреля 2023 7:15

Кто обязан сдавать декларации НДФЛ

Как грамотно отчитаться перед государством при продаже имущества
Елена ИЛЬИНА
Директор ООО «Налоговый консультант» Елена Ильина объяснила, как грамотно отчитаться перед государством при продаже имущества. Фото: Елена Ильина

Директор ООО «Налоговый консультант» Елена Ильина объяснила, как грамотно отчитаться перед государством при продаже имущества. Фото: Елена Ильина

Декларация по форме 3-НДФЛ нужна гражданину в двух случаях: когда человек сам платит налог с полученных им доходов и если продавец жилья хочет частично или полностью возместить из бюджета сумму уплаченного налога.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — основной вид прямых налогов: проценты на доходы минус расходы. Ставка налога 13% для резидентов, чьи доходы за год составили не более 5 миллионов рублей; если сумма превысила 5 миллионов рублей, то ставка повышается до 35 %, также сюда входят выигрыши, призы, полученные в рекламных акциях; есть также фиксированная ставка: 650 тысяч рублей плюс 15%.

Фото: Елена Ильина

Фото: Елена Ильина

Облагаются доходы свыше 4000 руб. 9%: проценты по облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным до 1 января 2007 года п. 5 ст. 224. Любые доходы нерезидентов составляют 30%, за исключением тех, которые облагаются по ставкам: 5, 13, 15 процентов. Потому не удивляйтесь, если ваш работодатель платит за вас налоги, но вы, имея дополнительную прибыль более 5 миллионов в год, внезапно можете обнаружить в кабинете налогоплательщика свою задолженность перед государством.

Сдавать декларацию лучше по месту жительства в ИФНС, где вы прописаны, либо по месту жительства, где вы в данный момент проживаете, это относится также к нерезидентам. Иностранец может подать декларацию при продаже автомобиля и любого недвижимого имущества в ИФНС по месту регистрации. Либо, если регистрация отсутствует, по месту продажи движимого и недвижимого имущества. Сдать декларацию можно в течение текущего года, либо не позднее 30 апреля года, следующего за тем годом, за который отчитываетесь. Например, декларацию за 2022 год надо предоставить не позднее 2 мая 2023 года. Успевайте!

Экономика: Бизнес