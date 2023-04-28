Кто обязан сдавать декларации НДФЛ

Директор ООО «Налоговый консультант» Елена Ильина объяснила, как грамотно отчитаться перед государством при продаже имущества. Фото: Елена Ильина

Декларация по форме 3-НДФЛ нужна гражданину в двух случаях: когда человек сам платит налог с полученных им доходов и если продавец жилья хочет частично или полностью возместить из бюджета сумму уплаченного налога.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — основной вид прямых налогов: проценты на доходы минус расходы. Ставка налога 13% для резидентов, чьи доходы за год составили не более 5 миллионов рублей; если сумма превысила 5 миллионов рублей, то ставка повышается до 35 %, также сюда входят выигрыши, призы, полученные в рекламных акциях; есть также фиксированная ставка: 650 тысяч рублей плюс 15%.

Фото: Елена Ильина

Облагаются доходы свыше 4000 руб. 9%: проценты по облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным до 1 января 2007 года п. 5 ст. 224. Любые доходы нерезидентов составляют 30%, за исключением тех, которые облагаются по ставкам: 5, 13, 15 процентов. Потому не удивляйтесь, если ваш работодатель платит за вас налоги, но вы, имея дополнительную прибыль более 5 миллионов в год, внезапно можете обнаружить в кабинете налогоплательщика свою задолженность перед государством.

Сдавать декларацию лучше по месту жительства в ИФНС, где вы прописаны, либо по месту жительства, где вы в данный момент проживаете, это относится также к нерезидентам. Иностранец может подать декларацию при продаже автомобиля и любого недвижимого имущества в ИФНС по месту регистрации. Либо, если регистрация отсутствует, по месту продажи движимого и недвижимого имущества. Сдать декларацию можно в течение текущего года, либо не позднее 30 апреля года, следующего за тем годом, за который отчитываетесь. Например, декларацию за 2022 год надо предоставить не позднее 2 мая 2023 года. Успевайте!