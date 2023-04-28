Дом семьи Яковлевых сгорел дотла Фото: СУ СКР по Свердловской области/соцсети

«Не уберег сыночка», - написал на своей странице убитый горем житель Режа Илья Яковлев.

Накануне в пожаре скончался его 8-летний сын Алеша. Мальчик остался один в частном доме на улице Советской, и предположительно, стал баловаться с бытовой химией. Пожарные справились с огнем за полчаса, но к тому времени мальчик был уже мертв. Его тело нашли рядом с забором.

- На площади 72 сгорела кровля, повреждено чердачное перекрытие, стены, домашнее имущество частного жилого дома, сгорели надворные постройки и автомобиль «ОКА», - рассказали МЧС.

По словам Ильи, сын часто оставался дома без присмотра. Но в играх с огнем никогда не был замечен. Прощание с Алешей пройдет 29 апреля.

- Он был самостоятельным мальчиком, - сквозь слезы рассказывает уралец. – Умел открывать ворота. У него был ключ, чтобы после школы вернуться. Я работаю трактористом, жена – в больнице. Поэтому так. Мы обычно старались все, что может загореться, убирать из дома. Лаки жены и прочее. Вот где это хранилось – там и был очаг пожара.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». В ведомстве отмечают, что пожар начался рядом с автомобилем.

- В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская и пожарно-техническая. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой проживал ребенок, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что прошлым летом в СНТ «Пластик» в пожаре погибла 4-летняя девочка. Однако впоследствии причиной возгорания назвали «стечение обстоятельств».