Возгорание началось с машины: названы подробности пожара в Реже, где погиб 8-летний мальчик

Мальчик мог затеять игру с горюче-смазочными материалами во дворе дома Фото: СК по Свердловской области

В городе Реже Свердловской области днем 27 апреля произошла трагедия. Во время пожара в частном доме на улице Советской погиб восьмилетний мальчик. Когда здание охватило пламя, дома он был один.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, оставшись без присмотра взрослых, мальчик мог затеять игру с горюче-смазочными материалами во дворе дома. Следователями также предварительно установлено, что очаг возгорания расположен в районе автомобиля, стоявшего там же.

- Сообщение о ЧП в дежурную часть территориального ОВД поступило от диспетчера пожарной службы 27 апреля в 14:10. Собранные по данному факту материалы сотрудники полиции Режевского района направили для принятия процессуального решения по подследственности в органы регионального СКР, - рассказал Валерий Горелых.

Режевским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская и пожарно-техническая, - сообщил помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков. - Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой проживал ребенок.

Известно, что отец мальчика работает трактористом в коммерческом предприятии, а мама - в местной больнице. Как ранее сообщали в прокуратуре, семья на учете в органах системы профилактики не состояла.