В Реже во время пожара в частном доме погиб восьмилетний мальчик

Огонь уничтожил дом, в котором мальчик жил с семьей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже во время пожара в частном доме на улице Советской погиб восьмилетний мальчик. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил источник.

Трагедия произошла днем 27 апреля. Из-за чего возник пожар, сейчас разбирается Режевская прокуратура. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выезжал и.о Режевского городского прокурора Игорь Никонов.

- Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

По предварительным данным, семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

Как сообщили в МЧС по Свердловской области, огонь охватил площадь в 72 квадратных метра. Полностью сгорела кровля дома, надворные постройки и автомобиль «Ока». Также огонь повредил чердачное перекрытие, стены и домашнее имущество частного дома.

- В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Режевским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).