Глава полиции Екатеринбурга выступил с экстренным обращением

Глава полиции призывает жителей города не доверять звонкам от незнакомцев Фото: скриншот с видео

Глава полиции Екатеринбурга Максим Метелица выступил с экстренным обращением. По данным правоохранителей, в городе зафиксировали рост тяжких преступлений. В основном они связаны с мошенниками. Только за прошлую неделю у горожан похитили около 10 миллионов рублей.

- В настоящее время все службы городской полиции задействованы в мероприятиях по профилактике, пресечению, раскрытию и расследованию подобных преступлений, - рассказали в УМВД Екатеринбурга. - Однако решающим фактором в противодействии мошенникам должна стать бдительность граждан.

Глава полиции призывает жителей города не доверять звонкам от незнакомцев, сообщающим о попытках кражи денег либо требующих перевести или передать их под каким-либо предлогом.

Екатеринбуржцам напоминают ,что злоумышленники могут представляться сотрудниками государственных органов и силовых структур: Центробанка, МВД, Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры.

-Единственно правильное решение в данной ситуации - прекратить разговор и обратиться в свой банк или в правоохранительные органы, - отметили в УМВД Екатеринбурга.

Напомним, недавно в Екатеринбурге заместитель директора департамента УрФУ отдала телефонным мошенникам, представившимся сотрудниками Центробанка, почти восемь миллионов рублей. Как выяснилось, злоумышленники «обрабатывали» свою жертву в течение двух недель. Женщина оформляла кредиты и потеряла личные накопления.

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