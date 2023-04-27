Остались жена и три сына: на Урале при исполнении служебных обязанностей погиб 39-летний сотрудник МЧС

Александр Кузьминых работал пожарным с 2014 года Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Алапаевске при исполнении служебных обязанностей во время тушения пожара 26 апреля погиб командир отделения 76 пожарно-спасательной части 54 пожарно-спасательного отряда прапорщик внутренней службы Александр Кузьминых. Ему было 39 лет.
Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального МЧС, Александру во время работы стало внезапно плохо с сердцем.
- Один из лучших сотрудников, честный, отзывчивый, доброжелательный, готовый всегда прийти на помощь. Ушел из жизни прекрасный человек, отличный товарищ, заботливый сын, - сообщается в группе во «ВКонтакте» ГУ МЧС по Свердловской области. - Светлая память об Александре навсегда сохранится в сердцах всех тех, кто знал его.
У Александра осталась жена и трое сыновей.
Александр родился в деревне Бобровке Алапаевского района. Проходил срочную службу на территории Северо-Кавказского региона. После армии проходил службу в отделе вневедомственной охраны. В сентябре 2014 года был принят на работу в ГПС на должность пожарного. С июня 2019 года проходил службу в 76-й пожарно-спасательной части.
Награжден нагрудными знаками «Участник боевых действий», «За отличие в службе», «За службу на Кавказе».
Руководством Главного управления МЧС России по Свердловской области оказывается поддержка семье погибшего.
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