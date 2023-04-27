Какой будет погода в мае в Екатеринбурге и Свердловской области в 2023 году

Погода на День Победы в Екатеринбурге ожидается теплой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наступает первый по-настоящему теплый месяц на Урале. Нередко именно на май выпадают жаркие дни, которые по уровню температуры будут значительнее лучше дней последующих летних месяцев. Поэтому уральцы предпочитают отправляться в майские праздники на природу и интересуются, какой будет погода в Екатеринбурге и Свердловской области 1 мая, 9 мая и весь май в целом.

Погода на май в Екатеринбурге и Свердловской области 2023 года, погода на 9 мая 2023 года

Уральские метеорологи ожидают, что май в Свердловской области будет теплым.

- В долгосрочном прогнозе май ожидается по температуре и осадкам близким к норме, - уточняет главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

При этом, из-за раннего схода снега, которого в этом году выпало меньше обычного, будет высок риск лесных пожаров уже весной.

1 мая в Екатеринбурге на День Труда пока сохранится прохладная погода: ночью +4 - +6, днем всего до +11 градусов тепла и пасмурно. Но 2 мая в Свердловскую область будет возвращаться тепло. В Екатеринбурге 2 мая ночью будет от +8 до +11 градусов по Цельсию, днем сразу до +22 градусов тепла, ветер южный и облачно с прояснениями. 3 мая в Екатеринбурге и Свердловской области также будет летняя погода: ночью +8 - +10 градусов, днем до +23 градусов.

4 мая в Екатеринбурге прогноз погоды начнет меняться: ветер сменится на восточный, днем воздух прогреется до +18 градусов. 5 мая в Екатеринбурге ночью от +8 до +11 градусов, днем – до +19 градусов. Аналогичная погода будет в Екатеринбурге 6 мая 2023 года: ночью +8 - +11, днем до +18 градусов. Погода в Екатеринбурге на 9 мая 2023 года будет известна позже.