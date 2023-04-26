Один из самых разрушительных пожаров произошел в Сосьве Фото: Юлия Чулочникова

Сильный пожар в эти два дня был не только в Сосьве, где огнем уничтожило несколько десятков домов. Огонь в минувшие сутки бушевал еще в нескольких точках Свердловской области. Так, по данным департамента информационной политики Свердловской области, к минувшему утру были ликвидированы пожары под Первоуральском, под Ирбитом и в Горноуральском городском округе. В первом случае огонь распространился на площадь в 4000 квадратных метров. Во втором на площадь в 850 квадратных метров, в третьем на 650 квадратных метров.

Где шла борьба с техногенными и лесными пожарами в Свердловской области. Данные на 26 апреля 2023

- Локализованы пожары в Сосьве на площади около 9000 квадратных метров, где спасателям удалось отстоять порядка 1200 домов. В поселке Таежный Махневского муниципального района на площади 2700 квадратных метров. Специалистам удалось отстоять 79 домов, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также за прошедшие сутки в Свердловской области произошло 23 лесных пожара. Из них 14 были общей площадью в 64,05 гектар. Их ликвидировали. Еще три возгорания были площадью в 24,3 гектара. Они произошли в Первоуральске, Артемовском и Шалинском городских округах. Их локализовали.