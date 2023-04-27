Будущее YouTube и альтернатива западным соцсетям: что ждет российский рынок IT

Основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин в эфире Радио «Комсомольская правда». Фото: пресс-служба ЯRUS.

В последние годы российский IT-рынок расширился: с появлением новых успешных разработок установлен заметный прирост специалистов. Как cфераинформационных технологий чувствует себя в 2023 году и какую альтернативу готовы предложить отечественные платформы нашим пользователям, рассказал основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин в эфире Радио «Комсомольская правда».

ПАНИКА УЛЕГЛАСЬ

По словам эксперта, сейчас в России разрабатывают собственные IT-продукты, не уступающие зарубежным проектам. Создавать и развивать их помогает параллельный импорт, накопленные запасы софта и, конечно, импортозамещение.

- В марте 2022 года на российском IT-рынке была некоторая паника, - сказал Дмитрий Илюхин. - Многие иностранные инфраструктурные бренды, поставщики софта и соцсети стали недоступны. На тот момент многие разработчики не были полностью готовы перейти на отечественные площадки. Также на короткое время возник искусственный дефицит на некоторое компьютерное «железо» из-за того, что многие в страхе бросились его скупать. К счастью, ситуация быстро выровнялась, паника улеглась и прошлый год не стал для IT-сферы чем-то роковым.

КОНТЕНТ ПО ИНТЕРЕСАМ

Дмитрий Илюхин - основатель и директор по разработке российской социальной сети ЯRUS. Весной 2022 года в ней было зарегистрировано около 2 миллионов пользователей, а сегодня платформа уже насчитывает более 11 миллионов россиян.

- ЯRUS - кроссконтентная социальная сеть. На платформе есть инструменты постинга фото, видео и текстовых постов, музыкальный сервис для независимых исполнителей, сервисы новостей, событий и мини-приложений, а также мессенджер для общения. Аудитория приложения может настроить «персональные ярусы» - некие полочки с предпочитаемым контентом. Например, при создании «яруса» о кулинарии, из общего потока контента пользователь будет видеть только публикации на эту тему.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ

Разработчики ЯRUS сделали платформу привлекательной как для обычных пользователей, так и для блогеров. Полтора года назад соцсеть внедрила внутреннюю валюту - монетки, эквивалентные рублю по курсу один к одному. Каждый пользователь ЯRUS ежедневно получает 5 монет за активность в соцсети: средства можно выводить от 1000 монет, тратить на развитие блога или поощрять донами любимых авторов. А система монетизации видеороликов позволяет заработать валюту на интересном контенте.

- Возможность заработать своим творчеством привлекла россиян к платформе: примерно 15% наших пользователей что-то создают и публикуют, а 25% отправляют донаты. Кроме того, ЯRUS предоставляет уникальную систему монетизации за просмотры, чего многие лишились на видеохостинге YouTube. За каждую 1000 просмотров автор видеоролика получает 50 рублей. Если видео наберет 100 000 просмотров, то ЯRUS выплачивает разовую премию в 500 000 рублей. Таким образом талантливые блогеры могут иметь в ЯRUS хорошие заработки.

Дмитрий поделился одним из наглядных примеров платформы: блогер из Первоуральска в Свердловской области содержит приют для животных и параллельно и публикует в соцсети ЯRUS трогательные фото и видео с четвероногими друзьями. Милый контент откликнулся неравнодушным пользователям: видеоролики набрали популярность и принесли автору более миллиона рублей.

ПРОЩАНИЕ С YOUTUBE

В последнее время ходят слухи о том, что в России заблокируют доступ к видеохостингу YouTube. Отечественных блогеров лишили привычных заработков, а некоторым и вовсе удалили каналы.

- О блокировке YouTube говорят уже не первый год. Однако, полное закрытие доступа для россиян маловероятно. Куда больше шансов, что при посещении зарубежных ресурсов замедлится трафик для российских пользователей и использовать сервис станет просто неудобно.

Эксперт отметил, что обычно россияне не любят мигрировать на новые площадки. Но если приложение обладает удобным интерфейсом, аудитории доступны инструменты для творчества, а в ленте по интересам всегда только любимые блогеры, то новая соцсеть откликнется пользователям.

- Сейчас в России создана отличная инфраструктура для авторов контента самого разного формата. Российская социальная сеть ЯRUS - прекрасная площадка для переезда с зарубежных платформ. Каждый день в приложении регистрируются новые пользователи, среди которых - крупные блогеры.

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Эксперт заключил: с уходом мировых гигантов многие российские проекты стали заметными игроками на IT-рынке. Развитию информационной сферы в России способствует и то, что сегодня государство, бизнес, СМИ и сами пользователи очень заинтересованы в отечественных разработках. Например, недавно в стране завершился конкурс «Видеопереворт», цель которого - доказать, что в России возможно создать видеосервис мирового уровня. По итогам российская социальная сеть ЯRUS стала двойным призером: представленный IT-проект был награжден в двух номинациях - второе место по «рекомендательным системам» с грантом на сумму 6 миллионов рублей и третье место в категории «аналитика данных» с грантом на сумму 1 миллион рублей. Дмитрий Илюхин уверен, что все это говорит о том, что тренд на развитие отечественных IT-проектов продолжится и в будущем.

Реклама. АО «Диалог». LjN8JueY4