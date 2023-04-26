Где и когда пройдет финал Национального чемпионата России по робототехнике в Екатеринбурге

В Екатеринбурге свои работы представят 2500 участников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург стал городом, где состоится финал Национального чемпионата по робототехнике. Мероприятие соберет более 2500 участников из более чем 40 регионов РФ. В Екатеринбурге выступят 260 команд от Калининграда до Южносахалинска, в том числе из новых регионов, как Луганская народная республика.

Национальный чемпионат по робототехнике состоится в Екатеринбурге с 27 по 29 апреля 2023 года. На церемонии закрытия организаторы расскажут, какой город России после Екатеринбурга примет у себя финал национального чемпионата по робототехнике.

На Урал прибыли дети от 4 до 18 лет в составе команд, а также педагоги и родители, которые сопровождают конкурсантов. Директор АНО «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего» Максим Турушев отмечает, что чемпионат в Екатеринбурге – это самое крупное мероприятие в России для детей в такой возрастной категории.

Национальный чемпионат по робототехнике в Екатеринбурге: площадка и транспорт

Разместить почти три тысячи участников удалось лишь в центре «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. ЭКСПО, 2), который рассчитан на проведение масштабных международных мероприятий.

Добраться до «Екатеринбург-ЭКСПО» можно будет на шатлах. Они будут курсировать от станции метро «Ботаническая» с 27 по 29 апреля каждые полчаса. Транспорт начинает ходить с 8:00, а заканчивает в 20:00.

Национальный чемпионат по робототехнике в Екатеринбурге: программа

Регистрация участников проходит ежедневно с 9:00 до 10:00. С 10:00 до 18:00 запланирован соревновательный блог.

Интерактивная программа на интерактивной площадке и у главной сцены будет ежедневно организована с 10:00 до 18:00.

27 апреля с 11:00 до 11:30 пройдет торжественное открытие чемпионата для команд.

27 апреля и 28 апреля будет организован Всероссийский форум «Образование для индустрии 4.0» для педагогов и специалистов дополнительного образования.

27 апреля с 13:00 до 14:00 состоится педагогический марафон «Образование в цифровую эпоху». Учителя поучаствуют в круглом столе «Наставничество в цифровую эпоху: возможности и перспективы», панельной дискуссии «Цифровая трансформация системы образования в условиях реализации концепции Индустрия 4.0» и экспертной сессии «STEAM-образование: новые вызовы и актуальные решения».

27 апреля с 14:20 до 17:00 запланирована проектная сессия «STEAM-технологии в современном образовании».

28 апреля с 10:00 до 11:00 состоится пленарное заседание для российских педагогов «Бесшовное» развитие «Школа-вуз-работодатель», далее до 17:00 пройдет работа по секциям.

28 апреля с 18:00 до 20:00 на главной сцене пройдет праздник «Вечер дружбы» для команд-участников.

Национальный чемпионат по робототехнике в Екатеринбурге: направления

В международных образовательных STEAM-соревнованиях по работотехнике открыто несколько лиг:

«Лига открытий» – для детей 4-6 лет. Участники используют конструкторы LEGO® и АВРОРА ROBOTICS, демонстрируют работу проекта и инженерную документацию.

«Лига исследований» - для детей 6-9 лет. Участники используют конструкторы LEGO® и АВРОРА ROBOTICS, демонстрируют работу проекта и инженерную документацию.

«Лига решений» - для школьников 10-16 лет. Команды презентуют экспертам инновационные проекты, опыт командной работы доказывают технические и программные компоненты роботов и выполняют запуск робота на игровом поле.

«Лига инженеров» - для школьников от 12 до 18 лет. Задача команды разработать робота для выполнения задания на игровом поле, а также представить и защитить разработанную инженерную документацию.

В направлении «Энергия в каждой капле» также выделено три категории:

Для детей 9-12 лет - командам на игровом полигоне предстоит выполнить самые первые этапы строительства ГЭС.

Для детей 12-15 лет - командам на игровом полигоне предстоит выполнять миссии управляемым и автономным путем: перемещать грузы по плотине, работать в машинном зале.

Для детей 15-18 лет - командам на игровом полигоне предстоит выполнить несколько миссий связанных с активацией и монтажом объектов городской инфраструктуры.