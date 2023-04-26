«Ноль» - лучший градус для водителя: Госавтоинспекция подвела итоги рейда

49 человек отказались от освидетельствования Фото: Павел ФИЛИППОВ

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области с 20 по 23 апреля провели рейд «Безопасная дорога». За это время удалось выявить около 300 водителей, которые нарушили правила дорожного движения.

Как сообщили в отделении ГИБДД, наиболее грубыми нарушениями стало вождение авто в нетрезвом виде. Любителей ездить «под градусом» было на дорогах 140 человек. Из них – пятеро были в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило освидетельствование. Всем нарушителям предъявили обвинения по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Удалось выявить около 300 водителей, которые нарушили правила дорожного движения. Фото: Никита Кутухин

Лишение водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей грозят водителю такси из Первоуральска. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина в очень нетрезвом состоянии. Он пояснил, что собирался подзаработать, перевозя пассажиров вечером выходного дня, и посетовал, что теперь его лишат как водительских прав, так и дополнительных доходов. При этом, алкотестер при проверке несостоявшегося таксиста практически «зашкалил».

49 человек отказались от освидетельствования. В результате им предъявили обвинения по статье 12.26КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Еще в поле зрения сотрудников ГИБДД попали водители, которые повторно сели пьяными за руль. Этих 19 человек привлекли уже к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Наказание получили и любители вождения без прав. Таких случаев сотрудники выявили – 155. А лихачей, которых ранее уже лишали водительских прав, было на дорогах 36. Их лишили права управлять автомобилем за то, что шли на обгон в запрещенном месте, покидали место ДТП или находились за рулем в нетрезвом виде.

Еще в поле зрения сотрудников ГИБДД попали водители, которые повторно сели пьяными за руль. Фото: Павел ФИЛИППОВ

За прошедший год ГИБДД остановили свыше 13 тысяч водителей, которые сели за руль нетрезвыми. В этом году идет тенденция к снижению таких правонарушений. Однако в Госавтоинспекции по-прежнему напоминают - за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность и лишение прав на срок до двух лет. А также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное вождение в нетрезвом виде – изъятие авто и уголовная ответственность.

Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает водителей о четком соблюдении правил дорожного движения. Водители должны быть особенно внимательны, когда управляют авто в условиях непогоды. Не совершайте резких маневров, опасных обгонов, придерживайтесь скоростного движения. Не забывайте о том, что «ноль» - лучший градус для водителя. Не подвергайте смертельной опасности себя и других участников дорожного движения. Если вы стали свидетелем пьяного вождения, то немедленно позвоните в полицию по телефонам 02 или 112.