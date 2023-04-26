На предприятиях Урала здоровье сотрудников укрепляют с помощью корпоративных программ

В зоне особого внимания медиков – работающие жители региона. Фото: предоставлено пресс-службой ГАУЗ СО ЦОЗМП

На Среднем Урале всё больше предприятий, учреждений, организаций становятся участниками «Корпоративных программ укрепления здоровья работающих». Об этом направлении мы говорим с заместителем главного врача по организации профилактической работы Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области Лилией Семёновой.

ВЕКТОР ЗДОРОВЬЯ

- Лилия Васильевна, почему сегодня особое внимание в плане укрепления здоровья уделяется работающему населению?

- Сегодня профилактика является одним из ключевых векторов здравоохранения, в том числе в нашей области. Одно из направлений профилактической работы – «Корпоративные программы укрепления здоровья работающих». Сегодня во главу угла ставится вопрос сохранения и укрепление здоровья трудоспособного населения, сохранение его трудового потенциала, увеличение продолжительности активной, качественной жизни. В этом заинтересованы все – и сотрудники предприятий, и работодатели, которые осознают ответственность за содействие в формировании здорового образа жизни сотрудников.

В 2022 году мы собрали сведения о 40 корпоративных программах организаций и предприятий области, а в 2021 году таких программ было всего шесть. Это говорит о том, что население готово вести здоровый образ жизни. К слову, «Корпоративные программы укрепления здоровья работающих» действуют, в том числе и в ряде учреждений здравоохранения. Меня это очень радует.

Замечу, мероприятия в рамках этих программ не требуют значительных материальных затрат.

- О каких мероприятиях идёт речь?

- В первую очередь о мероприятиях, направленных на профилактику факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, которые на сегодняшний день вносят самый весомый вклад в причины преждевременной смертности населения от таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, онкологические, хронические болезни лёгких и сахарный диабет.

Например, известно, что курение – фактор риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, что оно является прямой причиной рака лёгкого, провоцирует хронические болезни лёгких и так далее. Или нерациональное питание, которое опосредованно влияет на гиперхолестеринемию – повышенное содержание «неправильных» жиров в сыворотке крови, роль которых в развитии сердечно-сосудистых заболеваний не вызывает сомнений. Кроме того, нерациональное питание может привести к избыточной массе тела, которая, в свою очередь, является фактором риска развития и сердечно-сосудистых, и онкологических заболеваний, и сахарного диабета.

ЗАРЯДКА ДЛЯ «ЖИЗНЕЛЮБОВ»

- Как определить, на что, прежде всего, следует направить профилактические мероприятия?

- Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины разработаны механизмы, в числе которых специальные опросники для работодателей и работников. Участники программы анонимно их заполняют, и специальная программа, проанализировав данные, выдаёт результат, на основании которого можно выделить, предположим, один-два основных фактора, влияющих на риск развития тех заболеваний, о которых я говорила. К примеру, в нашем центре один из основных факторов риска – недостаточная физическая активность сотрудников. Поэтому мы создали чат «Жизнелюбы», где публикуется график практически ежедневных физкультурных пятиминуток. Помните производственные гимнастики? Всё новое – это хорошо забытое старое. Только обогащённое современными методиками, подходами.

В других организациях практикуется проведение совместных спортивных мероприятий, «здоровых» праздников, к примеру, Дня овощей, Дня фруктов, как в одной из IT-компаний, а где-то работодатели компенсируют сотрудникам часть затрат на занятия в спортивных залах.

Ещё пример – положительный опыт работы с одним из оборонных предприятий, где в течение 2022 года с помощью наших специалистов было проведено несколько мероприятий, направленных на отказ от курения, на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, на профилактику стресса.

- Вы оказываете поддержку в разработке программ?

- Конечно! В нашем центре есть отдел разработки корпоративных программ. Его специалисты всегда готовы дать консультацию, обсудить с заинтересованной стороной, какие факторы риска преобладают на предприятии, рассказать о механизме внедрения «Корпоративной программы укрепления здоровья работающих» – шаг первый, шаг второй, шаг третий. Кроме того, наши специалисты сопровождают программы, рассказывают, на что обратить внимание, с какими факторами риска стоит детально работать. И, разумеется, предлагают проведение тех или иных мероприятий.

Подготовила Татьяна Кайнова