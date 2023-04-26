Евгений Куйвашев: «Еще 780 свердловских медиков будут получать каждый месяц специальные выплаты»

В зависимости от категории медработника размер выплаты составит от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей в месяц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для развития и укрепления кадрового потенциала в сфере здравоохранения губернатор Евгений Куйвашев увеличил перечень категорий медработников в Свердловской области, которым будут оказываться меры социальной поддержки.

С1 января 2023 года медики первичного звена, районных больниц и скорой медицинской помощи в Свердловской области каждый месяц получают специальные социальные выплаты, установленные Правительством РФ.

Теперь дополнительные выплаты будут получать ещё 780 медицинских работников. Это специалисты, которые не входят в программу обязательного медицинского страхования, в частности, по таким профилям заболеваний, как психиатрия, фтизиатрия, ВИЧ, а также коллектив Территориального центра медицины катастроф. Эти изменения закреплены постановлением областного правительства от 20 апреля 2023 года.

Как отметил глава региона, размеры выплат составят от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от категории медицинского работника. «Выплаты устанавливаются с 1 января 2023 года. Таким образом, с медицинскими работниками будет произведен расчёт за отработанное с начала года время», — сказал Евгений Куйвашев.

Региональный бюджет направит на эти цели 95,5 миллиона рублей.

- В Свердловской области сформирован перечень из 121 медицинской организации, работники которых соответствуют критериям для установления специальных социальных выплат, — пояснила замминистра здравоохранения Свердловской области Ксения Бидонько. –

Я уверена, это будет дополнительно способствовать сохранению медперсонала в первичном звене, районных больницах и скорой помощи, а также привлечению туда молодых специалистов.