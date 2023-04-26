Средний Урал выполняет губернаторскую задачу по выращиванию и сохранению урожая

Важно не только вырастить, но и сохранить урожай Фото: Алексей БУЛАТОВ

На свердловских полях аграрии боронят почву и подкармливают многолетние культуры. Начинается посевная - 2023.

Продовольственная безопасность – одна из приоритетных задач, которую ставит губернатор Евгений Куйвашев. Важно не только вырастить, но и сохранить урожай, чтобы круглый год обеспечивать уральцев местной продукцией. На поддержку аграриев в 2023 году власти направят около 5 млрд. рублей, 80% из них – из областного бюджета.

- Аграрии готовы к посевной, — заявила региональный министр АПК и потребительского рынка Анна Кузнецова. – Подготовлены техника и горюче-смазочные материалы, семена, удобрения. Посевная пройдет в оптимальные агротехнические сроки.

В этом году земледельцы планируют засеять 782,6 тыс. га площадей. До 70% полей займут зерновые, бобовые и кормовые культуры. Остальная площадь пойдет под овощи, картофель, рапс и лён.

Более половины высаживаемых семян в регионе имеют уральскую селекцию. Их создают в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН. По нацпроекту «Наука и университеты» центр оснащен современной линией подготовки семян с чистотой 99%.

Продовольственная безопасность – одна из приоритетных задач, которую ставит губернатор Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

До свежего урожая уральцы обеспечены местными овощами, которые поступают на прилавки из овощехранилищ. Работу этих объектов в СПК «Битимский» проинспектировал первый зам. губернатора Алексей Шмыков.

Директор «Битимского» Михаил Мальцев отметил, что в их хозяйстве осталось 200 т картофеля. Чтобы клубни не проросли, часть корнеплодов хранится в спецхолодильниках. Этот картофель будет поступать в магазины до нового урожая.

- Область обеспечена овощехранилищами на 95%, — подчеркнул Алексей Шмыков. – Часть затрат на их строительство и модернизацию аграриям субсидируют за счёт средств федерального и областного бюджетов.