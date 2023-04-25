«Мотоцикл вспыхнул от удара»: на Урале водитель байка погиб в столкновении с автобусом

При повороте автобус не предоставил преимущество водителю мотоцикла. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

На трассе под Богдановичем мотоциклист погиб в жестком столкновении с пассажирским ПАЗом. Авария произошла днем 25 апреля на первом километре магистрали «Богданович-Сухой Лог».

По предварительным данным, автобус следовал по направлению № 109 «Богданович – Кунарское». При повороте налево он не предоставил преимущество водителю мотоцикла, который ехал ему навстречу.

- После удара мотоцикл воспламенился. В результате аварии байкер погиб на месте ДТП еще до прибытия бригады медиков. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают его личность и марку мотоцикла, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии байкер погиб на месте ДТП. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Водителя автобуса также доставили в больницу, медики осмотрели его.

- Информация о количестве пассажиров, находящихся в салоне автобуса и количестве пострадавших из них, устанавливается. В районе места происшествия движение транспорта ограничено, автоинспекторы регулируют поток, - добавили в региональной Госавтоинспекции.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

Ранее стало известно, что под Екатеринбургом 22-летний парень на BMW не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Серьезное ДТП произошло на третьем километре трассы подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе.