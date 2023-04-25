Больше всего пострадал дом №97 на улице Ленина Фото: скриншот видео

В Карпинске сгорел жилой дом на улице Ленина. По словам читателей «КП-Екатеринбург», изначально огонь охватил сараи во дворе. А потом перебросился на двухэтажное строение. На кадрах с места ЧП видно, как пожарные МЧС пытаются ликвидировать пламя.

С 15 апреля в Свердловской области введен особый противопожарный режим. Пожары также зафиксированы в поселке Таежный Махневского городского округа, в Сосьве, Первоуральске, Байкалово, Серове. Известно, что в Висиме загорелись 10 домов.

- Ветер очень сильный. Огонь переходит с одного строения на другое, и сегодня пострадал уже не один дом, в том числе многоквартирный. Обращаюсь ко всем жителям: в эти тёплые предпраздничные и праздничные дни максимально соблюдайте меры противопожарной безопасности. От этого зависит безопасность жилья, здоровье и жизнь ваша и ваших соседей, - сообщил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

На момент публикации получить комментарий в региональном главке МЧС не удалось. Ранее в ГИБДД сообщили о сильном задымлении с 31 по 35 километр трассы Нижняя Синячиха – Ирбит.

Сильное задымление значительно снижает видимость на дороге, проезд по этому участку стал небезопасным.

- На подъездах к месту перекрытия дежурят экипажи ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции информируют водителей о вариантах объезда, который возможен по автодороге Коптелово - Костино- Невьянское, - отметили в ГИБДД.

Напомним, пожары случились 25 апреля сразу в нескольких населённых пунктах области. В ряде случаев пострадали недвижимость и имущество местных жителей.

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Свердловской области совместного с главами муниципалитетов в самое ближайшее время проработают вопросы, связанные с материальной поддержкой погорельцев. Вся нормативная база, необходимая для этого, в регионе есть.