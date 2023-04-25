Уральский дизайнер устроит первый в России показ коллекции одежды, созданной нейросетью

Коллекция выполнена в стиле Шигирского идола. Фото: Александра Ряпасова

Дизайнер из Екатеринбурга и основательница одноименного бренда одежды Маша Варламова вместе со своей командой создали «Шигирскую городскую коллекцию». Ее образы навеяны стилистикой древнейшего в мире деревянного идола. Но главная «фишка» коллекции в том, что вся одежда создана при помощи нейросети. Для разработки фасонов был использован искусственный интеллект Midjourney.

По словам уральского дизайнера, поставить подобные эксперименты в модной индустрии планировали давно, однако воплощения этой идеи так никто и не добился, по крайней мере в России.

- Моя креативная группа давно обсуждала, что будет крайне интересно придумать что-то новое и необычное, черпнув вдохновение у образов нейросети. На тот момент у нас уже имелось трикотажное пальто, чем-то напоминающее Шигирского идола, поэтому решили развивать этот образ и дальше, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Маша Варламова.

На данный момент коллекция состоит из пальто, шапки и рюкзака. Фото: Александра Ряпасова

«Попросить» нейросеть сгенерировать коллекцию одежды на основе фото уральского идола оказалось не так просто. Для этого еще в конце 2022 года фотограф Александр Осипов при поддержке Свердловского Краеведческого музея, где и находится уникальная достопримечательность, провел специальную съемку идола. Он уделил внимание всем деталям и геометрическим формам. Получившиеся снимки в итоге и загрузили в искусственный интеллект.

- Наверняка у многих возникнет вопрос: зачем же тогда нужны дизайнеры, если за них все сделает искусственный интеллект? На деле же мы увидели, что картинки могут лишь натолкнуть на идеи. Нейросеть нам создала связку пряжи, которой не существует, она не знает, какую в принципе пряжу стоит выбрать для той или иной модели. Поэтому мы доделывали все сами, - подчеркивает дизайнер.

Дизайнер вместе с командой разработала украшения по новой технологии. Фото: Александра Ряпасова

Образ Шигирского идола был выбран не случайно. Маша Варламова вместе со своей командой старалась отразить в этой коллекции уральскую айдентику. По ее опыту, все, кто знаком с регионом, ассоциируют его с вечным холодом, едва ли не медведями и непроходимыми лесами.

Перед дизайнером стояла задача сделать нечто такое же узнаваемое, как Пизанская башня.

- Шигирский идол может стать нашим поводом для гордости, ведь это древнейшая находка, которой насчитывается около 12-ти тысяч лет. Коллекция может стать импульсом к культуризму. При этом, мы вещи сделали в стиле, приближенному к уличному, для повседневной городской жизни, без ярко выраженного фольклора, - рассказывает автор коллекции.

Получившаяся лимитированная коллекция на данный момент является лишь дропом, то есть, эксклюзивной партией. Это пальто, шапка и рюкзак, дополненные украшениями из полимера. В совокупности предметы одежды напоминают деревянную фигуру.

Вещи можно носить прямо на улицах города. Фото: Александра Ряпасова

По словам дизайнера, все эти вещи вызвали множество восторженных отзывов, желающих приобрести «шигирскую» одежду хоть отбавляй. Мария планирует дополнять коллекцию и дальше, вывести ее на более коммерческое производство.

Сейчас в команде готовят официальную презентацию коллекции, а модные показы планируют проводить и на федеральном уровне. О точных датах говорить пока рано. Желающие купить эксклюзивные вещи могут обращаться в магазин одежды или напрямую к Марии Варламовой.

КСТАТИ

По данным модного портала Hyperbeast, первыми в истории ИИ задействовали для пошива одежды дизайнеры голландского бренда G-Star RAW. Изначально было сгенерировано 12 различных вариантов джинсовой одежды, но в фирменном магазине в Антверпене представят лишь один. Поэтому коллекция Маши Варламовой может стать первой созданной нейросетью.