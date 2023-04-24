«Ужимаемся, чтобы выжить на пособие»: на Урале семья с ребенком-инвалидом не может получить единовременную выплату за отца, отправившегося на СВО

Семья должна была получить 80 тысяч рублей. Фото: предоставила Ирина Пахнутова

В Ревде семье добровольца, участвующего в специальной военной операции, отказали в единовременной выплате. Виной всему стали бюрократические проволочки, а именно отсутствие справки о прибытии мужчины в зону СВО. В итоге семья, на иждивении которой находится трое детей, уже почти месяц безуспешно пытается получить положенную от государства выплату. В деталях этой истории разбиралась «КП-Екатеринбург».

Напомним, правительство Свердловской области еще 20 октября 2022 года приняло постановление о единовременной денежной выплате семьям участников спецоперации. Эта мера поддержки предусматривает единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью. Такую же сумму выдают на каждого ребенка военнослужащего в возрасте до 18 лет. Также единовременное пособие полагается и детям участников СВО в возрасте от 18 до 23 лет, при условии если они получают профессиональное образование.

Таким образом, семья 44-летнего жителя Ревды, который с начала марта участвует в спецоперации, должна была получить 80 тысяч рублей.

ПРИШЕЛ В ВОЕНКОМАТ В НОЯБРЕ

Муж Ирины Пахнутовой еще в ноябре пришел в военкомат и заявил, что хочет отправиться в зону СВО добровольцем. 3 марта 2023 года отец троих детей отправился на спецоперацию. К слову, в семье жителей Ревды подрастает 14-летний сын, имеющий особенности здоровья, а также две взрослые дочки-студентки в возрасте 18 лет и 21 года.

- Мне в военкомате выдали справку о том, что муж отбыл добровольцем в составе добровольческого отряда в зону спецоперации. Как мне сообщили, это единый образец подобной справки. Других они не дают. С этим документом я пришла в Управление соцполитики Ревды, но мне даже не дали заполнить форму заявления, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Ирина Пахнутова.

Затем супруга участника спецоперации обратилась за выплатами через «Госуслуги», но и там получила отказ.

«НЕ МОГУ ДОКАЗАТЬ, ЧТО МУЖ В ЗОНЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ»

- Мне позвонили из Минсоцполитики города и сказали, что им нужна справка о том, что муж действительно прибыл в зону СВО. Личный кабинет своего мужа на сайте Минобороны мне также создать не удается. Система выдает сообщение о том, что информации по мужу нет. Вот и получается, что как-то доказать, что мой муж в зоне спецоперации, я не могу, - негодует Ирина.

Женщина работает педагогом-дефектологом. Фото: соцсети Ирины Пахнутовой

Ирина добавила, что сейчас вся семья вынуждена жить на пособие по инвалидности на младшего сына – около 30 тысяч рублей.

- Дочки наши ездят на учебу в Верхнюю Пышму, Екатеринбург. Я работаю педагогом-дефектологом в фонде «Я особенный». Также финансовая проблема возникает из-за того, что мне задерживают зарплату. В общем, мы ужимаемся, чтобы прожить на пособие, - отмечает женщина.

Последний раз отказ в выплате пособия через портал «Госуслуги» Ирина получила в конце марта. По словам женщины, другие жены добровольцев из области с подобными проблемами не сталкивались.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе Министерства социальной политики области «КП-Екатеринбург» подтвердили, что получали обращения от женщины в самом управлении, а также в соцсетях.

- О сложившейся ситуации сотрудники в курсе и оказывают содействие семье. В настоящее время специалисты сделали запрос в военный комиссариат Ревды, однако ответа пока не было получено. Без подтверждающего документа о том, что мужчина действительно находится в зоне СВО, мы не можем осуществить эту выплату. В настоящий момент нами также был направлен запрос в Центральный военный округ. Как только мы получим от руководства соответствующее подтверждение – начислим выплату в течение трех рабочих дней, - пояснили «КП» в пресс-службе Минсоцполитики области.

Ранее семья мобилизованного из Нижней Туры едва не осталась без жилья перед новогодними праздниками. Женщина не могла получить деньги супруга, который находится в зоне СВО. Долгожданные выплаты перечислили только в конце января.

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