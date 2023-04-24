В Екатеринбурге задержали банду, организовавшую незаконный въезд более двух тысяч мигрантов

Во время работы силовиков был найден и ликвидирован их подпольный офис Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали семерых местных жителей, которые организовали незаконный въезд на территорию региона более 2,5 тысяч мигрантов. Как выяснилось, они действовали с сентября 2021 по март 2023 года.

Злоумышленники подделывали для них трудовые договоры от имени юридических лиц, именно эти документы были необходимы для продления законного пребывания на территории нашей страны.

- Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области и органом дознания ПУ ФСБ России по Челябинской области возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 322.1 УК России «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору», - уточнили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

По местам проживания задержанных лиц проведены обыски. Фото: УФСБ по Свердловской области

Во время работы силовиков был найден и ликвидирован подпольный офис по изготовлению печатей, штампов и бланков, его организовали прямо в здании автосервиса.

- По местам проживания задержанных лиц проведены обыски, где была также изъята компьютерная техника, средства мобильной связи, сим-карты и банковские карты, оформленные на подставных лиц, и обнаружены списки ранее легализованных иностранцев, - добавили в ведомстве.

Ранее в Нижнем Тагиле оперативники ФСБ задержали молодую семейную пару. Их подозревают в шпионаже за одним из предприятий ОПК в интересах Украины. В содеянном пара призналась. Они рассказали, что передали чертежи сотруднику иностранной спецслужбы.