В честь Дня труда мероприятия чаще всего организуются под открытым небом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в начале мая могут установиться летние температуры. По предварительным прогнозам, в начале мая в Екатеринбурге воздух может прогреться до 27 градусов по Цельсию.

Напомним, что официальный выходной в честь Дня труда в России в 2023 году назначен на 1 мая. Таким образом, уральцы будут отдыхать в субботу и воскресенье, 29, 30 апреля, и в понедельник, 1 мая 2023 года.

В конце температура воздуха немного снизится, но затем снова пойдет в рост.

- Температура воздуха днем понизится по сравнению с первыми днями недели до 6-11 градусов, в воскресенье, 30 апреля, на юге Свердловской области и на Южном Урале ожидается комфортная погода: 10-15 градусов, - сообщает главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра РФ Галина Шепоренко.

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 29 апреля по 1 мая 2023 года

29 апреля в Екатеринбурге дневная температура воздуха составит от +17 до +19 градусов, ночью опустится до +9 градусов. 30 апреля в Екатеринбурге днем от +17 до +19 градусов по Цельсию. В ночь на 1 мая 2023 года в Екатеринбурге от +6 до +9 градусов, днем от +20 градусов и выше.

К слову, 2 мая 2023 года в Екатеринбурге ночью будет от +13 до +16 градусов, днем от +25 до +27 градусов по Цельсию, ветер южный, с прояснениями.