Какая военная техника будет представлена на параде Победы в Екатеринбурге в 2023 году

В центре города шествие увидеть практически невозможно, родителям приходится садить детей на плечи, чтобы хотя бы они видели военный парад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парад Победы – одно из любимых мероприятий свердловчан в честь Дня Победы. Парады проходят во всех городах области, но самый большой парад традиционно проводится в Екатеринбурге. В 2023 году зрители увидят парадные расчеты, механизированную колонну и авиашоу пилотажной группы «Русь».

Парад Победы в Екатеринбурге 9 мая 2023 года: участники

Парад открывается торжественным проездом ветеранов в парадной форме. Затем герои войны занимают места на трибунах.

После этого на площади 1905 года промаршируют более 2 тысяч участников парада. Это воспитанники Екатеринбургского суворовского училища и девушки-курсанты Уральского института МВД, расчеты Управления штаба и авиационного объединения ЦВО; военнослужащие мотострелкового, железнодорожного соединений и военной полиции. Также в строю пройдут сотрудники ГУ ФСИН по Свердловской области и курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

В 2022 году в параде участвовали конные всадники в форме казачьих кавалерийских частей времен Великой Отечественной войны. Они несли знамена соединений и воинских частей, появившихся на Среднем Урале с 1941 по 1945 годы.

Парад Победы в Екатеринбурге 9 мая 2023 года: военная техника

Точный список механизированной колонны организаторы обнародуют ближе к мероприятию. Однако уже сейчас стало известно, что в 2023 году в Екатеринбурге будет представлен уникальный экземпляр автомобиля-амфибии. Они использовались для поиска и эвакуации приземлившихся космонавтов из любой точки СССР.

Речь идет о ЗИЛе-49061 «Синяя птица». Автомобиль производили с 1980 по 1991 год. За это время появилось всего 26 машин, из них 14 пассажирских и 12 грузовых. Стоимость одного экземпляра сейчас колеблется в пределах 10 миллионов рублей. Это один из самых дорогих ЗИЛов.

Традиционно парадную механизированную колонну возглавляет танк Т-34. Это легенда в мировом танкостроении, которая помогла СССР достигнуть победы на фронте Великой Отечественной войны.

Из исторических экспонатов в 2022 году уральцы видели военные мотоциклы с коляской МВ-650, а также грузовик ГАЗ АА и бронетранспортеры БТР-40 на основе грузовика ГАЗ-63.

Также было активно представлено современное вооружение. Среди него выделяется танк Т-90АК. Специально для командирской версии основного боевого танка у машины есть система тактического управления боем, дополнительное связное и навигационное оборудование.

Еще одним интересным экземпляром был БМПТ-2 «Терминатор» на основе шасси танка Т-72. Машина поддерживает танки при наступлениях. У нее есть установка для запуска ракет, автоматические пушки, танковый пулемет. Бронетранспортеры БТР-82АМ и машины БМП-3 участвовали уже в нескольких парадах Победы в Екатеринбурге.

Самоходная гаубица 2С19М2 «МСТА-С» может поразить тактические ядерные средства, например авиационные бомбы, головные части ракет, артиллерийские снаряды, мины, глубинные бомбы, торпеды, артиллерию противника, танки, фортификационные укрепления и средства ПВО и ПРО. В 2022 году уральцы увидели, как выглядит самоходка, которая с успехом может применяться против ядерного потенциала противника.

Также в 2022 году екатеринбуржцы видели зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф», которая способна работать одновременно по 12 аэродинамическим целям в радиусе 400 километров. С-400 может наводить на них сразу 72 ракеты. Во время испытаний машина за раз поразила объект на высоте в 56 километров и сбила другую цель, которая летела со скоростью в 2800 метров в секунду. Грозную систему на Западе прозвали «Ворчуном» и признают ее военные успехи.

В авиашоу от группы «Русь» могут участвовать разведчик Су-24МР, перехватчик МиГ-31БМ, транспортники Ан-12 и Ан-26, а также пассажирский самолет Ту-134. Они принимали участие в авиапараде в 2022 году. Точный список участников шоу в Екатеринбурге в 2023 году будет известен позже.

Парад Победы в Екатеринбурге 9 мая 2023 года: лучшие места для обзора

Самые удобные места находятся на трибунах площади 1905 года. Но попасть туда могут далеко не все желающие. Традиционно вход на трибуны осуществляется по пригласительным билетам. Там парад смотрят ветераны Великой Отечественной войны, представители власти из правительства Свердловской области и Екатеринбурга. В 2023 году также на трибуны приглашены семьи участников специальной военной операции.

Желающие увидеть построение расчетов перед ветеранами выбирают места на площади 1905 года за ограждениями. Стоит отметить, что это не лучшая идея – ограждения ставят далеко от главной сцены, и зрителям практически ничего не видно, но при этом людей собирается много и образуется столпотворение.

Наиболее удобны места у гимназии №9 и колледжа Ползунова. Они расположены у Плотинки, и рядом с ними хорошо видно, что происходит на главной площади Екатеринбурга.

Активно места занимают на самой Плотинке, в Историческом сквере.

Для тех, кто не хотел бы оказаться в серьезной толпе, но хотел бы рассмотреть технику и парадные расчеты без препятствий, можно выбрать места у Дома Севастьянова, Главпочтампа, на площади Труда.

Для свободного размещения подойдут места по проспекту Ленина до Дворца Молодежи, минуя территорию близ площади 1905 года.