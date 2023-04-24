Топ преимуществ нового робота-пылесоса с лидаром от Polaris

В роботе PVCR 4000 WI-FI IQ Home Envision AQUA установлена литий-ионная батарея на 3200 мАч. Фото: компания Polaris

По-настоящему чистые полы дома без вашего присутствия обеспечит новая флагманская модель робота-пылесоса от Polaris. Модель PVCR 4000 WI-FI IQ Home Envision AQUA обладает лидаром, что позволяет настроить безупречную работу гаджета даже в большом доме.

Лазерная навигация для точного маршрута

Старые модели роботов передвигаются в стиле «шайба, ударившаяся о бортик». Новые современные модели, такие как PVCR 4000 WI-FI IQ Home Envision AQUA, используют интеллектуальный подход для зональной уборки. Встроенный лидар замеряет точное расстояние благодаря отражению лазерного луча от поверхности. SLAM-метод позволяет подробно строить карту помещения. С помощью системы лазерной навигации гаджет может безошибочно прокладывать маршрут уборки в помещениях любой сложности.

Приложение и лидар позволяют с высокой точностью управлять роботом из любого места. Фото: компания Polaris

Зональная уборка для индивидуального маршрута

Система лазерной навигации может создавать карту помещения, которая сохраняется в приложении. Пользователь может разделить на зоны сухой и влажной уборки любое помещение. Не всегда нужно, чтобы робот работал везде. Для таких случаев в гаджете предусмотрено до 10 зон, где можно ограничить работу. Для запретных зон можно установить ограничение одного из трех типов: запретная зона для влажной уборки, запретная зона для сухой уборки и запретная зона для любого типа уборок. Кроме того, на карте зон можно устанавливать «виртуальные стены» – невидимые линии, которые робот не будет пересекать во время работы. Всего возможно задать до 10 стен.

Точная работа через приложение

Настройка и управление гаджетом выполняются при помощи специального приложения Polaris IQ Home. Подключение осуществляется благодаря Wi-Fi-блоку робота, способного работать с домашней сетью. Сразу после подключения к сети в список устройств IQ Home добавляется робот, после чего можно выполнять тонкую настройку его рабочих режимов. В приложении доступна регулировка расписания работы гаджета: дни недели, время, режим и интенсивность уборки. IQ Home сообщит и о необходимости замены расходных материалов гаджета.

Удобное управление на расстоянии

Приложение и лидар позволяют с высокой точностью управлять роботом из любого места. Новость о внезапном приезде родителей во время рабочего совещания принесет только радостные эмоции, ведь легко можно организовать сияющие полы дома к приезду гостей дистанционно. Управление роботом возможно и при помощи голосовых помощников Алисы и Маруси, а также со смарт-часов iOS или Android и с Google-ассистентом.

Приложение Polaris IQ Home обладает простым, интуитивно понятным русскоязычным интерфейсом и позволяет превратить уборку в игру по управлению роботом. Фото: компания Polaris

Приложение Polaris IQ Home обладает простым, интуитивно понятным русскоязычным интерфейсом и позволяет превратить уборку в игру по управлению роботом. В приложении можно устанавливать права администратора, а владелец пылесоса имеет возможность задавать индивидуальные настройки режимов уборки. Можно предоставлять права управления пылесосом другим пользователям, система позволяет каждому из них делегировать собственный набор прав. Приложение обеспечивает многоуровневую защиту данных. Познакомиться с роботом можно в демо-режиме.

В роботе PVCR 4000 WI-FI IQ Home Envision AQUA установлена литий-ионная батарея на 3200 мАч. Его общее время работы от батареи составляет 120 минут. Этого достаточно, чтобы обработать 150 кв. метров пола.

Робот заряжается от специальной зарядной базы. Если в процессе уборки заряд закончится, то гаджет самостоятельно отправится на подзарядку, после чего продолжит уборку с того места, где остановился.

Реклама ООО «ЭйДжиАй Электроникс».