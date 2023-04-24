Весенняя погода установилась на Среднем Урале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области с 24 по 28 апреля 2023 года будет по-весеннему комфортной. Синоптики сообщают, что первые дни недели в регионе будут теплее, чем в предстоящие выходные.

- Первые дни новой недели ожидаются теплыми, без значительных осадков. Температура воздуха ночью от +2 до +7 градусов, днем от +15 до +20 градусов. 27-28 апреля западный циклон принесет дожди, похолодает. Вторжение арктического воздуха в тыл циклона приведет к ночным заморозкам от 0 до -5 градусов, которые вероятны 28 апреля на севере Свердловской области, - сообщает главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра РФ Галина Шепоренко.

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на 24, 25, 26, 27, 28 апреля 2023 года

Температура воздуха в Свердловской области 24 апреля днем достигнет от +9 до +14 градусов по Цельсию. На севере региона днем воздух прогреется от +5 до +7 градусов, на юге и юго-западе области достигнет от +15 до +20 градусов.

24 апреля в Екатеринбурге погода будет теплой и облачной, а также возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +14... +16 градусов тепла.

25 апреля в Екатеринбурге погода будет почти летней: ночью на улице будет до +9, днем до +23 градусов по Цельсию, ветер юго-западный. 26 апреля в Екатеринбурге ночные температуры воздуха составят от +6 до +14 градусов, дневные – от +19 до +20 градусов тепла. 27 апреля в Екатеринбурге погода начнет меняться – в первой половине суток воздух будет еще теплым, а во второй его сменит холодный воздух. Ночью будет от +12 до +18 градусов по Цельсию, днем до +20 градусов, вечером +15 градусов. 28 апреля в Екатеринбурге ночью будет от +9 до +12 градусов, днем от +13 до +16 градусов по Цельсию.

Дождей в Екатеринбурге в течение недели не будет.