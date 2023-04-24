SHAMAN выйдет на сцену в Историческом сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на концерте в честь Дня Победы выступит известный российский певец SHAMAN. Он выйдет на сцену в Историческом сквере в 18:30.

- Зрителей ждет по-настоящему насыщенная программа, - рассказали в Фонде святой Екатерины.

На сцену также выйдут Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Концерт пройдет в рамках программы «Дорога к Победе».

- Программа «Дорога к Победе» расскажет о роли нашего города в сохранении исторической памяти с новой, еще неизвестной стороны, - рассказали организаторы. - Сотни тысяч людей каждый день потом и кровью создавали будущее для своих детей и внуков, и 9 Мая - лучший день, чтобы вспомнить об этом вкладе.

Певец SHAMAN в декабре 2022 года собрал аншлаг на концерте в Екатеринбурге. В уральскую столицу Ярослав Дронов, именно так на самом деле зовут исполнителя, приезжал во второй раз.

Ярослав Дронов прославился в начале 2022 года, когда выпустил патриотическую песню «Встанем», откликнувшуюся в сердцах миллионов слушателей. Затем в июле 2022 года его клип на песню «Я русский» за первые сутки собрал миллион просмотров на YouTube. А на сегодняшний день его посмотрело уже более 32 миллионов человек.

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