Из Кольцово по техническим причинам задержан рейс в Москву

Пассажиров пересадят на резервный самолет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово задерживается вылет самолета в Москву более чем на 12 часов. Рейс SU-1437 авиакомпании «Аэрофлот» должен был отправиться в Шереметьево еще в 08:20, но его несколько раз откладывали. Сейчас на онлайн-табло Кольцово указано, что вылет ожидается в 20:30.

Фото: скриншот

- Вылет рейса SU1437 Екатеринбург - Москва от 23.04.2023 задерживается по техническим причинам. Перелет пассажиров будет обеспечен на резервном воздушном судне, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Аэрофлота».

Также там отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлено питание и напитки, а также для всех желающих организовано размещение в гостинице в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

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