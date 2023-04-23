Из Кольцово по техническим причинам задержан рейс в Москву

Пассажиров пересадят на резервный самолет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из екатеринбургского аэропорта Кольцово задерживается вылет самолета в Москву более чем на 12 часов. Рейс SU-1437 авиакомпании «Аэрофлот» должен был отправиться в Шереметьево еще в 08:20, но его несколько раз откладывали. Сейчас на онлайн-табло Кольцово указано, что вылет ожидается в 20:30.
Фото: скриншот
- Вылет рейса SU1437 Екатеринбург - Москва от 23.04.2023 задерживается по техническим причинам. Перелет пассажиров будет обеспечен на резервном воздушном судне, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Аэрофлота».
Также там отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлено питание и напитки, а также для всех желающих организовано размещение в гостинице в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.
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