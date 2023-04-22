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Общество22 апреля 2023 14:47

В Екатеринбурге у КРК «Уралец» экстремалы открыли сезон

Излюбленное молодежью место начало свою работу в 2023 году
Дарья ЧИПУРИНА
Торжественное открытие прошло 22 апреля

Торжественное открытие прошло 22 апреля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у КРК «Уралец» экстремалы открыли сезон. Торжественное мероприятие прошло 22 апреля. Юные экстремалы уже затестировать площадку. И даже сильнейший ливень не помешал молодежи исполнять крутые трюки. Теперь на улице Большакова они могут ежедневно проводить свои тренировки.

Парк состоит из двух зон

Парк состоит из двух зон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Место уже давно было излюблено молодежью, теперь его облагородили и соорудили различные трамплины. В парке смогут тренироваться и скейтеры, и самокатчики, и велосипедисты.

Юные экстрималы уже опробовали площадку

Юные экстрималы уже опробовали площадку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скейт-парк разделили на две зоны. Одна представляет собой рампы, а другая железные рейлы. Площадка предназначена как для асов, так и для новичков. А для проведения мастер-класса были приглашены титулованные профессионалы экстремальных видов спорта. Однако из-за непогоды мероприятие отменилось. Но все желающие екатеринбуржцы успели опробовать новую площадку и оценить ее по достоинству.

В парке тренироваться смогут скейтеры, велосипедисты и самокатчики

В парке тренироваться смогут скейтеры, велосипедисты и самокатчики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главным хедлайнером в честь открытия скейт-парка стал российский исполнитель Ваня Дмитриенко, автор хита «Венера-Юпитер». Также выступил автор трека «Пополам» - Macan. Горожан не смутил ливень, они подпевали любимым песням, стоя с зонтами.

Для экстремалов выступил певец Ваня Дмитриенко

Для экстремалов выступил певец Ваня Дмитриенко

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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