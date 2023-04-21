В Североуральске чиновницы устроили кулачные бои из-за внеплановой задачи

У пострадавшей женщины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Фото: сгенерировано нейросетью fusion brain

В Североуральске сотрудницы администрации устроили драку на рабочем месте во время обеденного перерыва. После внеплановой битвы ведущий специалист отдела архитектуры Марина Н. пошла к медикам, чтобы зафиксировать травмы. Ее отправили на больничный сроком аж на 65 дней. О том, почему произошла потасовка и как суд наказал женщин, Марина Н. рассказала «КП-Екатеринбург».

«ДАВАЙ ВЫЯСНИМ ОТНОШЕНИЯ»

В администрации Североуральска Марина Н. работает уже 17 лет, при этом, уверяет женщина, ей не раз предлагали возглавить отдел. За свое место специалист держится, так как одна воспитывает 14-летнюю дочь. По словам женщины, у нее были разногласия с заместителем заведующей отделом архитектуры Еленой В. задолго до обострения ситуации. В день конфликта, 25 января, она получила задачу от Елены В. – предоставить регламент услуг, который будет переведен в электронный вид.

- Мне расписали в работу документ с задачей. Я ответила Елене, что не смогу предоставить данные, так как у меня их нет. Елена В. стала на меня кричать, что выполнять эту работу буду я и никто другой. Подошла с запросом об этом регламенте к руководителю – Светлане. В итоге, регламенты мы все же посчитали и эта работа не стоила таких уж серьезных усилий. Тем более я подчиняюсь не Елене, а напрямую Светлане, - говорит Марина.

Затем, когда руководитель отдела вышла на обед, как уверяет Марина, к ней с претензиями подошла Елена В. По словам женщины, ее оппонентка была настроена агрессивно.

- Она вбежала и сказала: «Давай выясним отношения раз и навсегда». Начала говорить, что я вообще-то толстая, а она худая. Стала говорить, что я постоянно ябедничаю начальству и жалуюсь. Особо эти претензии я не слушала, но попросила ее уйти из моей половины кабинета, - уверяет Марина. - А потом, слово за слово и Елена В. протянула руку и вцепилась в мои волосы. Вырвала клок волос, пнула. И я схватила ее за пряди. Потом попыталась от нее отгородиться стулом, но и это не поспособствовало ее успокоению. Она тянула меня за волосы вниз головой. В глазах потемнело, я была в предобморочном состоянии. Потом я ослабила хватку, а она меня отпустила.

По словам Марины, после происшествия Елена попыталась остановить пострадавшую, когда та уходила в больницу. Больничный Марине Н. открыли 26 января. На лечении женщина провела 65 дней и вернулась только в начале апреля. Среди диагнозов, как утверждает Марина, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей области головы, гематомы (документ есть в распоряжении редакции. - Прим. ред.). Медики передали информацию о случившемся полицейским.

«КП-Екатеринбург» обратились за комментарием к начальнику отдела архитектуры Светлане В., но ответа от нее так и не поступило.

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ШТРАФА

По словам пострадавшей, она испытывала сильные головные боли. Спустя пять дней женщин вызвали в Североуральский суд. По словам Марины Н. произошедшее было признано дракой, после чего и она, и Елена получили по 5 тысяч рублей штрафа по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Потом пострадавшая обратилась в Следственный комитет города с заявлением «О превышении должностных полномочий» на коллегу. Как уверяет Марина, следователи не запрашивали справки из больницы о том, какие увечья ей нанесла Елена.

Как уверяет Марина Н., на нее были составлены служебные записки, пока она была на больничном. Одна за невыполненную работу в срок. А затем за то, что она вела личный прием граждан, будучи на больничном.

- Да, я появлялась на работе в этот период. Но только потому, что после процедур мне нужно было забрать на работе мои личные вещи. Обвинения в том, что я вела прием жителей, не действительны, - отметила собеседница.

Менять это место работы женщина не намерена, но за свои права готова побороться. Сейчас, как уверяет Марина, на работе она чувствует давление коллег. И теперь вместе с юристами подаст очередную кассационную жалобу в седьмой кассационный суд Челябинска. Для своей обидчицы женщина планирует добиться уголовного наказания.

- По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка и приняты адекватные меры в рамках административного законодательства, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Североуральска.

Вторая сторона конфликта – Елена В. в разговоре с «КП-Екатеринбург» сообщила, что не намерена ничего обсуждать, и положила трубку.

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