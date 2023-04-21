Под Екатеринбургом пострадавших в серьезном ДТП эвакуировали на вертолете с медиками

В аварии серьезно пострадал и водитель, и его 20-летняя пассажирка. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Екатеринбургом 22-летний парень на BMW не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Серьезное ДТП произошло на третьем километре трассы подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе.

В итоге в аварии серьезно пострадал и водитель, и его 20-летняя пассажирка.

- В связи с тем, что пострадавшие получили тяжелые травмы, на место аварии была вызвана авиационная бригада медиков, которая доставила пострадавшего мужчину в ОДКБ №1 Екатеринбурга. Женщина госпитализирована в ЦГБ № 36, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Для эвакуации пострадавших вызывали вертолет. Фото: УГИБДД по Свердловской области

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.

Напомним, ранее на четвертом километре кольцевой дороги Екатеринбурга в столкновении двух легковушек один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Авария произошла утром 18 апреля.

По предварительным данным, водитель за рулем «Нивы» выехала на встречную полосу, где врезалась в Kia Ceed. Водителя иномарки госпитализировали с ушибом ноги и переломом плеча.