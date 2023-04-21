День Победы пройдет в Екатеринбурге в привычном формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, как в Екатеринбурге отпразднуют День Победы в 2023 году в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал руководитель городской дирекции праздников Александр Кондратенко.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

- 9 Мая, традиционный День Победы в Екатеринбурге, пройдет в привычном для горожан формате. Единственный элемент, который не состоится в том формате, в котором мы привыкли, это «Бессмертный полк». Вся концертная программа, культурная составляющая, которая в этот день проводится в Екатеринбурге, она останется прежней.

ПАРАД В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 9 МАЯ 2023

- Традиционно на Парад приглашены ветераны, они занимают самый первый ряд на Параде. Их встречают и сопровождают школьники из патриотических объединений.

То ограниченное количество зрителей, которое присутствует на Параде, продиктовано нормами безопасности. На трибунах точно также присутствуют не только ветераны и руководство области и города, но и обычные горожане. Это семьи военнослужащих, которые сегодня выполняют свой долг и в зоне специальной военной операции. Телеканалы ведут трансляцию.

Весь день в центре города будут идти концерты Фото: Алексей БУЛАТОВ

САЛЮТ НА 9 МАЯ 2023 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В конце празднования в 22:30 салют озарит акваторию Городского пруда. Пусковая площадка для салюта в этом году будет одна.

Центр Екатеринбурга в этот день будет перекрыт, чтобы горожане смогли свободно передвигаться от одной концертной площадки к другой. Как только закончится основная часть празднования, после фейерверка, общественный транспорт начнет курсировать по проспекту Ленина, он будет работать, как и метрополитен, до часу ночи.

6 мая над Екатеринбургом пролетит пилотажная группа «Русь», 9 мая она продолжит свое движение над областными городами. Но у меня лично на сегодняшний день подтвержденной информации нет.

Праздник завершится традиционным фейерверком Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА НА 9 МАЯ 2023 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

- Концертов 9 мая в Екатеринбурге будет несколько. В 12 часов в Историческом сквере начнется традиционная программа «Мы – внуки твои, Победа», которая в этом году будет посвящена подвигу многонационального народа СССР. Прозвучат композиции в исполнении большого оркестра, больших хоровых групп. Эти композиции имеют национальных колорит тех народностей, которые представлены в Советском Союзе. Продлится программа до 15 часов.

Вечером, в период с 18 до 19 часов, начнется праздничный концерт, который проводится Фондом святой Екатерины. В нем примут участие звезды. Их имена объявят позже, часть – в день праздника.

На Октябрьской площади в течение всего дня состоится концерт с участием крупных оркестровых и хоровых коллективов. Это будет и Русский народный оркестр под управлением Леонида Шкарупы, Екатерининский оркестр, хор «Доместик». Завершит праздничный концерт перед салютом группа «Земляне».

Главный концерт пройдет в Историческом сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕДА, ВОДА, ТУАЛЕТЫ

- Все эти вопросы прорабатываются администрацией города детально, что сделать праздник комфортным для горожан. Везде будут точки фудкорта, туалеты, мусорные контейнеры.