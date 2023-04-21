Заводы и фабрики получат кадры: Евгений Куйвашев запустил реформу системы профобразования на Урале

В региональном Центре опережающей профессиональной подготовки. Фото: Све.рф

Губернатор Евгений Куйвашев определил, как будет совершенствоваться система среднего профессионального образования в Свердловской области.

Промышленные предприятия и учебные заведения объединятся для подготовки необходимых квалифицированных специалистов. Отраслевые министерства будут курировать профильные средне-специальные учебные заведения. Такая система взаимодействия, по мнению главы региона, позволит восполнить кадровый дефицит.

Напомним, 5 апреля на собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Евгений Куйвашев оценил потребность в кадрах для уральской промышленности в 15 тысяч человек.

Количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. И только системная работа власти, бизнеса и сферы профобразования позволит обеспечить заводы и фабрики необходимыми кадрами.

О том, как будут изменяться подходы к подготовке рабочих кадров, губернатор сообщил 19 апреля на совещании с главами городов Свердловской области.

– Все отраслевые учреждения среднего профессионального образования отойдут к соответствующим министерствам, – сказал Евгений Куйвашев. – Перед каждым министерством будет поставлена задача – увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов. И в каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только этой работой.

Сейчас министерства готовятся провести консультации с мэрами городов и руководителями предприятий, чтобы определить потребности в подготовке кадров.

Первые соглашения о подготовке квалифицированных работников 18 апреля подписали руководители министерств, предприятий и техникумов. Фото: Све.рф

Начало большой реформы уже положено. Первые соглашения о подготовке необходимых квалифицированных работников заключили 4 свердловских предприятия с техникумами.

В региональном Центре опережающей профессиональной подготовки соглашения подписали министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, министр образования и молодёжной политики Юрий Биктуганов, руководители Каменск-Уральского литейного завода, Уральского завода электрических соединителей «Исеть», химзавода «Планта», «ОДК-Сервис» «Арамиль», Каменск-Уральского радиотехнического техникума, Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и сервиса.

Сергей Пересторонин подчеркнул, что большая часть оборонных предприятий уже включилась в процесс подготовки кадров совместно с организациями среднего профессионального образования.

Юрий Биктуганов отметил, что в техникумы идут 63% выпускников 9-х классов, 15% – после 11-го класса.

– Конкурс на некоторые специальности достигает семи человек на место. И здесь они получают знания и практическую подготовку на базе созданных 200 мастерских. Кроме того, на базе учебных заведений работают 1636 действующих сотрудников промпредприятий: мастера, инженеры, технологи. Всё это позволяет качественно готовить кадры, — сказал Юрий Биктуганов.

Напомним, профподготовке свердловчан содействуют такие проекты, как «Уральская инженерная школа», «Билет в будущее» и «Профессионалитет».

Ранее губернатор отмечал, что для поддержки промышленности и закрепления специалистов на предприятиях на федеральный уровень передан на рассмотрение ряд инициатив. Одна из них – предоставлять отсрочку от призыва выпускникам учреждений среднего профессионального и высшего образования, трудоустроенным на оборонные заводы.