Жители Свердловской области выбирают объекты для благоустройства в 2024 году

Объекты благоустраивают каждый год в большинстве городов Свердловской области. Фото: презентация проекта голосования

15 апреля 2023 года жители 55 муниципалитетов Свердловской области начали голосовать за объекты благоустройства. До 31 мая свердловчане определят, какие городские и сельские пространства нужно преобразить в 2024 году.

Третье всероссийское онлайн-голосование проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская среда».

Благодаря действию проекта ФКГС свердловчане уже проголосовали и обновили 1900 объектов с помощью благоустройства. Комфортные и красивые места для отдыха, современные объекты для занятий спортом и досуга теперь радуют жителей всех возрастов. И эти пространства располагаются не только в черте городов. С 2022 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева, благоустройство приходит и в сельские населенные пункты.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил:

- Формирование комфортной городской среды» остается одним из самых востребованных проектов у населения, поскольку «все принимаемые решения основываются на приоритетах и мнениях людей.

В течение полутора месяцев все свердловчане старше 14 лет могут проголосовать за места, которые нужно привести в порядок.

Голосование проходит на единой платформе za.gorodsreda.ru.

Отдать голос за то или иное пространство можно на сайте 66.gorodsreda.ru, на портале Госуслуги и через приложение волонтёров. Добровольцев можно узнать по брендированной одежде. Они помогают проводить голосование в общественных местах муниципалитетов-участников, в крупных торговых центрах, парках, скверах.

Предполагается, что к 2030 году проект ФКГС поднимет качество городской среды в 1,5 раза, а долю городов с комфортной средой до 80 процентов.