Увеличилась пропускная способность трассы М-5 на подъезде к Свердловской области

Реконструированный участок был последним двухполосным отрезком на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Фото: Росавтодор

В прошлом году Росавтодор досрочно сдал в эксплуатацию после капитального ремонта 40-километровый участок трассы М-5 «Урал» на подъезде к границе со Свердловской областью. Согласно рейтингу, формируемому на основе юридически значимых данных госсистемы «Платон», М-5 – самая загруженная дорога среди всех федеральных трасс.

Реконструированный участок был последним двухполосным отрезком на трассе между Челябинском и Екатеринбургом, не справлявшимся с потоком транспорта из-за высокой интенсивности движения - до 12 тыс. автомобилей в сутки.

Ранее в том числе за счет средств, поступивших от госсистемы «Платон», капитально отремонтировали 26-километровый участок автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. Была расширена проезжая часть с двух до четырех полос, разделили встречные потоки и построили три разворотные петли.

Указанный объект – часть скоростного маршрута Казань — Екатеринбург. В рамках его формирования до 2024 года Росавтодор планирует расширить до четырех полос движения еще несколько участков трассы Р-242 в Свердловской области.

Сегодня к системе «Платон» подключились уже более 777 тысяч российских и иностранных перевозчиков, которые зарегистрировали более 1,7 млн крупнотоннажных грузовиков. Уральский регион входит в пятерку территорий по регистрации транспортных средств – на него приходится 173 тысячи большегрузов. В числе уральских лидеров по регистрации грузовиков ХМАО-Югра (39 тыс. грузовиков), Свердловская (31 тыс.) Челябинская (27 тыс.) области, а также Пермский край (16 тыс.) и Тюменская область (16 тыс.).

Юридически значимые данные «Платона», поступающие с 500 рамок и 122 специальных автомобилей контроля, бортовых устройств и маршрутных карт, позволяют анализировать целый ряд параметров. В частности, на основе этой информации рассчитывается интенсивность грузоперевозок по дням недели и определяются самые загруженные федеральные трассы, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей. Согласно рейтингу, формируемому на основе юридически значимых данных госсистемы «Платон», М-5 – самая загруженная дорога среди всех федеральных трасс. На «Урал» приходится почти 5% пробега 12-тонных грузовиков. Информация о загруженности трасс позволяет Росавтодору более точно планировать ремонт и расширение дорог.

Транспортная отрасль генерирует и собирает много данных, особенно это актуально для государственных систем. Цель государства - обеспечить обработку данных и аналитику для управления сложными системами и для моделирования транспортных потоков в реальном времени.

По мнению главного аналитика Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Андрея Ионина, данные, собираемые системой «Платон», и цифровые решения, в нее заложенные, позволяют выстроить целую систему потребительски и государственно ценных сервисов. Например, данные о трафике грузовиков, собираемые через «Платон», позволяют видеть объективную картину движения грузов и тем самым реальную экономическую ситуацию в регионе. А от мониторинга в реальном времени логистических автомобильных потоков можно перейти к управлению ими экономическими методами, а не ограничениями, штрафами или разрешениями.