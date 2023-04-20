Экоинтерьер: как организовать в спальне полноценный отдых

Увлажнители воздуха Polaris PUH 1010 Wi-Fi IQ Home выполнен в черном цвете и подойдет под любой интерьер. Фото: компания Polaris

Современный интерьер должен не только отвечать эстетическим запросам, но и быть экологичным. Заботу о себе можно проявить через организацию комфортного пространства для жизни. Самое простое – сделать в спальне зеленую зону из растений и установить хороший ультразвуковой увлажнитель. За счет увлажненного воздуха цветы будут ухоженными и хорошо фильтровать кислород. Эффект не заставит себя ждать – комната преобразится, а сон нормализуется.

Увлажнители воздуха Polaris PUH 1010 Wi-Fi IQ Home выполнен в черном цвете и подойдет под любой интерьер. Гаджет обладает функцией ночного бесшумного режима и приятной подсветкой. Вечерняя атмосфера в комнате будет успокаивающей, а ночью ничто не помешает крепкому сну. Встроенный гигрометр позволяет автоматически контролировать климат в спальне. Керамический фильтр для очистки воды экологичен. Он защищает мебель от белого налета и сохраняет в целостности книги и картины.

Фото: компания Polaris

Благодаря приложению IQ Home управление гаджетом будет легким и удобным. Например, через него можно выключить подсветку или выбрать интенсивность подачи воздуха. Увлажнитель обладает 4 режимами: автоматическим, детским, здоровье и ночным, но для индивидуальных потребностей легко создать и персональный режим. В приложении можно сформировать график работы на неделю или настроить таймер автоотключения. Wi-Fi-управление открывает возможность включить нужный режим из любого места.

Кстати, все данные приложения защищены надежным протоколом Diffie-Hellman и находятся на российских серверах. Это гарантирует русскоязычную поддержку и бесперебойную работу вне зависимости от внешних обстоятельств.

Фото: компания Polaris

Polaris создал линейку гаджетов, которыми можно управлять через единое приложение IQ Home. «Умный дом» состоит из роботов-пылесосов, обогревателей, водонагревателей, весов, увлажнителей, чайников, мультиварок и кофемашин. Благодаря постоянному совершенствованию приложения и гаджетов, приборы IQ Home управляются в том числе со смарт-часов и работают с голосовыми помощниками Алиса от Яндекса, Маруся от VK и Google-ассистентом.

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