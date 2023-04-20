В начале года педагога отпустили из СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице 30-летнего учителя английского языка Виктора (имя изменено – прим. ред) уличили в растлении двух школьниц. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в местном суде, педагогу предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».

Мужчину задержали в июле 2022 года, полгода учитель провел в СИЗО. Однако в январе меру пресечения смягчили до домашнего ареста.

По одной из версий, сейчас мужчина находится в квартире бабушки. По словам бывших коллег, Виктор пользовался уважением в городе и «был нарасхват» в глубинке.

- У них прекрасная семья учителей, ничего плохого сказать не могу. С Виктором мы познакомились в 2015 году, когда только начинал работать. Он вел курсы английского сразу на три школы. Учителей в поселке не хватает. А тут молодой специалист, да еще и с несколькими образованиями, - рассказала на правах анонимности «КП-Екатеринбург» учительница.

Об аресте Виктора в небольшом городе узнали моментально. Однако далеко не все верят, что учитель был инициатором интимного общения. Одной из жертв называется девочка из неблагополучной семьи. Предположительно, все началось в 2019 году, когда ученице не было и 14 лет.

- Он сначала вел курсы только в начальной школе, но потом стал вести уроки и у детей постарше. Насколько мне известно, школьница сама ему писала. Воспитания у нее нормального не было, она жила с бабушкой. Маме Виктора пришлось уволиться после скандала, - добавила собеседница «КП-Екатеринбург».

Сейчас учитель под домашним арестом Фото: соцсети

Нам также удалось поговорить со знакомой семьи учителя.

- Маму попросили написать заявление. Как это обычно бывает, хотя она ни в чем не виновата. Лично я не верю в его причастность, - пояснила девушка.

В суде Талицы отметили, что в уголовном деле несколько эпизодов. Но их точное число не сообщили. Учителю английского языка грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ход расследования.