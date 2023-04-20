«Местный овощ – наш союзник»: специалист рассказал, как правильно защитить огород и вырастить урожай

Свой урожай - это не только вкусно, но и полезно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро у уральских дачников начнется новый сезон. Если соблюдать элементарные правила, то урожай будет большим, вкусным и полезным.

КЛЕЩ САМ НЕ ПРИДЕТ

Дачный сезон нужно начинать вовсе не с копки грядок и шашлык. В огороде стоит пройтись, когда на снегу появляется наст, который нужно утоптать вокруг деревьев. Зачем? А затем, чтобы уничтожить тропы грызунов под этим самым настом, которые они роют, чтобы подобраться к садовым деревьям и не встретиться с домашними хищниками.

- Если вы утрамбуете наст, то грызуны не доберутся до деревьев, и кора останется целой, так что, не поленитесь, пройдитесь по огороду, этот нехитрый способ защитит ваш сад, - рассказывает проректор по научной работе и инновациям УрГАУ Михаил Карпухин.

Второй шаг – защита приусадебного участка от клещей. Сами они не приходят, их приносят домашние животные или птицы. Поэтому, по словам Михаила Карпухина, достаточно обработать участок от опасных гостей по периметру.

Огородные растения лучше не удобрять Фото: Алексей БУЛАТОВ

И еще очень важно не копить на участке хлам, где любят прятаться клещи. Бытовой мусор нужно вовремя утилизировать, а сорняки - перерабатывать в специальных контейнерах, либо мульчировать ими грядки.

- Ну, и еще один способ избавить огород от клещей – взять сачок из белой марли и пройтись по участку, задевая траву. Клещи, которые могут ждать в траве жертву, окажутся на этом сачке, - говорит специалист.

НЕ РАДУЙ ПТИЦУ-РАЗВЕДЧИКА

Еще один ключевой момент – защита урожая от птиц. Можно вложить много сил в выращивание плодов, и подарить их пернатым.

Птицы прилетают туда, где есть нелегальные свалки, поэтому о них нужно вовремя сообщать своему региональному оператору. Второй момент – птица летит на сухой огород и газон. Она никогда не будет клевать семена и урожай на влажной почве, поэтому вовремя занимайтесь поливом – посеяли газон, и сразу обильно его полейте.

- Сначала прилетает птица-разведчик, если видит, что есть чем поживиться, то скоро на вашем участке будет стая пернатых, - говорит эксперт.

Уральская селекция - это польза, вкус и аромат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну, и привычные пугала, которые нужно менять пару раз за лето, чтобы птицы не успели привыкнуть. Не забывайте укрывать ягодные кусты легким материалом, например, акрилом.

-Птицы сейчас умные, если укрыли куст не до конца, то птица обязательно найдет лазейку, заберется под укрытие и полакомится ягодами. Поэтому подойдите к процессу защиты ответственно, - акцентирует внимание Михаил Карпухин.

А еще поможет обычный старый музыкальный компакт-диск, который нужно повесить на куст. Он сверкает и крутится, это сильно отпугивает пернатых.

СВОИ ОВОЩИ ПОЛЕЗНЕЕ ЗАМОРСКИХ

Михаил Карпухин говорит, что овощи, выращенные на своей грядке, намного полезнее того, что мы покупаем в магазинах. Этому есть несколько причин.

Первая кроется в удобрениях – продовольственную безопасность в России обеспечивают массовым выращиванием сельскохозяйственных культур. Тут без использования химикатов не обойтись. Конечно, это снижает пользу от таких продуктов.

Вторая причина в том, что овощи и фрукты из-за использования современных технологий, практически не имеют ни запаха, ни вкуса, тогда как овощ со своей грядки, выращенный без удобрений и изменения генетики, ароматен и чист.

- Еще один момент. К примеру, наши яблоки, хоть и с кислинкой, но намного полезнее южных, потому что в них скупое уральское солнце не выжигает витамины, сохраняя их во фруктах. Достаточно съесть три яблока и вы получите нужную суточную дозу витамина С, а нам на Среднем Урале он особенно нужен, - говорит Михаил Карпухин. – Так что, местный овощ – наш союзник.

По словам специалисты, уральские селекционеры всегда делали акцент на аромате и вкусе. До 1950-х годов в Свердловской области из яблок росли только дички, а теперь у нас множество прекрасных сортов, которые растут на огородах.

Эти сорта яблок выводят из организма человека тяжелые металлы, снижают уровень холестерина и являются мощными антиоксидантами. Хорошо, если доля местного урожая составит четверть вашего рациона. Это резко снизит риски для вашего здоровья.

Уральские сорта яблок начали выводить с 1950-х годов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наша селекция всегда была направлена на пользу, вкус и аромат. Регулярно появлялись новые сорта яблок, абрикосов и других культур. У нас есть возможность производить яблоки в промышленных масштабах в условиях северного садоводства. Это касается и ягод, которые у нас зимостойкие, - рассказывает специалист.

При этом, уральским садоводам совсем не обязательно использовать пестициды, потому что многие вредители сами погибают из-за сурового климата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коси сорняк, дружи с соседом: эксперты рассказали, как безопасно отдохнуть на даче. Эксперты рассказали, какие законы нужно соблюдать дачникам (подробнее)