Люди, которые готовы безвозмездно сдать кровь, нужны всегда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России 20 апреля отмечают один из самых важных социальных праздников Национальный день доноров крови. Свердловская область не осталась в стороне и уже по традиции объявила Неделю донора. Что это значит для жителей уральской столицы, рассказала главный внештатный трансфузиолог Свердловской области и УФО Наталья Попкова.

- Донорство - плановый процесс, и люди, которые готовы безвозмездно сдать кровь, нам нужны всегда. Каждую неделю, каждый день. Поэтому в рамках пропаганды этого процесса мы организовываем «Неделю донора», - рассказывает Наталья Попкова.

Врач пояснила «КП-Екатеринбург», что цель проекта - создать активное донорское комьюнити из жителей уральской столицы, которые готовы сдавать кровь.

- Служба крови организовалась в 1930-м году. Это был небольшой пункт заготовки с объемом 130 литров, а сейчас в Свердловской области заготавливается более 50 000 литров. У нас нет дефицита крови, и хотим, чтобы так все и оставалось, - говорит эксперт.

Сегодня Областная станция переливания крови (бывший «Сангвис») работает по потребности лечебных заведений. В случае заявок на плановые операции и экстренные случаи, у организации должен быть запас крови.

Сегодня Областная станция переливания крови работает по потребности лечебных заведений Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если этот запас достаточный, то мы временно останавливаем поток доноров - берем не всех, кто приходит, а только необходимое количество. Да, бывают такие случаи, когда мы говорим: Извините, сегодня в группе вашей крови мы не нуждаемся». Но позже обязательно связываемся с донорами и приглашаем на донацию, - продолжает Наталья Попкова

По словам Натальи Попковой, в нашем регионе самая распространенная кровь – вторая положительная. Затем идет первая, третья и четвертая. Примерно 20% населения имеет отрицательный резус-фактор, 80% - положительный. Но говорить о том, что какая-то группа более востребованная, врачи не любят.

- Кровь любого человека уникальна, - считает Наталья Попкова. - Она только у него со своим фенотипом, генотипом. На некоторых анкетах доноров мы пишем слово «особая», что говорит о редком фенотипе. Например, ссее - это редкий фенотип. Таких людей у нас немного, и мы им в случае необходимости звоним.

КАК ПРАВИЛЬНО СДАВАТЬ КРОВЬ

Какой бы разной ни была кровь, правила сдачи для всех одинаковые. Например, на процедуру нужно приходить утром, с 8.00 до 13:00.

- Есть исследования, которые доказали: брак крови выше, если она заготавливается во второй половине дня. Это связано в том числе с тем, что человек ест жирные продукты чаще всего на обед, а не на завтрак. Поэтому оптимальное время для сдачи крови с 08:00 до 13:00. Раннее посещение медучреждений для донации также связано с режимом дня донора. Утром он еще не устал, а значит, организм переносит процедуру более спокойно, - уточняет специалист.

в нашем регионе самая распространенная кровь – вторая положительная Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также среди рекомендаций: утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед сдачей крови донору положен сладкий чай и печенье. На завтрак можно отварить крупу, приготовить макароны на воде без масла, поесть овощи и фрукты (но не бананы), выпить сок, морс или компот. Отказаться необходимо от жирной, жареной, соленой пищи, колбасных изделий, мясных, рыбных, молочных продуктов, яиц и масла (в т.ч. растительного), шоколада орехов и фиников.

Перед сдачей запрещены: алкоголь (за 48 часов), лекарства, содержащие аспирин и анальгетики (за 72 часа), курение (за час).

- У каждого человека свой период распада алкоголя. Но рекомендации врачей написаны для того, чтобы их соблюдать, они не просто так придуманы. Остатки алкоголя могут остаться в крови, и тогда это будет брак. Конечно, мы не проверяем кровь на алкоголь, но наши доктора осматривают доноров запах, внешний вид могут выдать реципиента, даже если он скрыл факт употребления спиртных напитков накануне. Мы такого донора имеем право «отвести» от процедуры, - говорит Наталья Попкова.

Примерно 20% населения имеет отрицательный резус-фактор, 80% - положительный Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГДЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СДАТЬ КРОВЬ

1. ГАУЗ СО «Областная станция переливания крови» (бывший «Сангвис»)

2. Областная детская Клиническая больница №1, отделение переливания крови

3. Свердловская Областная клиническая больница № 1, отделение переливания крови

4. Станция переливания крови ФМБА России в г. Екатеринбург

5. Уральский НИИ охраны материнства и младенчества, отделение переливания крови

Для удобства доноров Областная станция работает по предварительной записи это новинка. Раньше можно было приходить в любой день и время. Зато теперь врачи контролируют запасы крови более четко, а доноры экономят свое время.