В Екатеринбурге вынесли приговор американке, решившей сжечь автомобиль бывшего бизнес-партнера

После поджогов обвиняемая попыталась улететь в США Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор Елене Тейлор (Сергеевой). Американку подозревали в поджоге дорогой иномарки, принадлежавшей ее деловому партнеру. С владельцем автомобиля Lexus у нее был совместный бизнес по купле-продаже недвижимости. Но свою долю Елена Тейлор потеряла. За что и решила отомстить бизнесмену. Гражданку еще в мае 2022 года отправляли под домашний арест. Однако, обвиняемая срезала браслет и попыталась сбежать. Полицейские поймали Елену Тейлор на границе с Казахстаном, откуда она собиралась улететь в США.

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор по обвинению в поджоге Елене Тейлор (Сергеевой).

- Было назначено наказание – один год и семь месяцев принудительных работ в исправительном центре. С удержанием части зарплаты в доход государства, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Орджоникидзевского суда.

Елене Тейлор суд также засчитал ее срок пребывания под домашним арестом и в СИЗО.

Напомним, что Елену Тейлор задержали в аэропорту, 25 мая. Предварительно перед побегом в США Елена замаскировалась под мужчину. Для этого она надела парик, соответствующую одежду, а также использовала накладные усы.