Варвара Кочеткова скончалась в больнице Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция Екатеринбурга устанавливает обстоятельства аварии на 12 километре ЕКАД, где утром 18 апреля погибла жительница Березовского Варвара Кочеткова. Предположительно, 34-летняя учительница биологии и географии возвращалась из Екатеринбурга.

За несколько минут до рокового столкновения с Kia Ceed, синюю «Ниву» Варвары заметили в аварии с автобусом на Сибирском тракте.

По словам матери бывшей ученицы, Варвара Кочеткова была очень набожной и часто посещала церковь.

– Я часто видела ее на церковных службах, в последний раз это было перед Прощенным воскресеньем, – рассказала собеседница «КП-Екатеринбург». – Она была замечательным педагогом. У нее был и «кнут» и «пряник». Умела найти подход к детям. Очень жаль, что такая молодая и красивая женщина ушла слишком рано.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», в аварии также пострадал 38-летний житель Екатеринбурга Анатолий. Его доставили в больницу с ушибом ноги и переломом плеча. Нам удалось связаться с автомобилистом, но мужчина отказался комментировать обстоятельства аварии. Ранее в ГИБДД сообщали, что «Нива» выехала на встречную полосу и протаранила иномарку.