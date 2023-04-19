Коси сорняк, дружи с соседом: эксперты рассказали, как безопасно отдохнуть на даче

Покупая шесть соток, не забывайте о нормах закона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снег сошел и потеплело, а значит вот-вот стартует дачный сезон. Чтобы этот период запомнился только позитивными моментами, нужно запомнить несколько правил. Главное – не нарушать закон и помнить простую истину – ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Даже на даче, где, казалось бы, дозволено чуть больше, чем в городской квартире.

ЖГИ!

Дача – это огонь! Но, прежде всего, это набор правил пользования огнем, чтобы костры в бочках на дачных участках не довели до трагедий и внушительных штрафов. Сейчас в Свердловской области до особо распоряжения действует особый противопожарный режим, по которому пользоваться открытым огнем запрещено, но рано или поздно этот режим отменять, и вот тогда нас ждут шашлыки и уничтожение мусора в бочках. И тут дачникам, кстати, в этом году дали больше свободы.

- С 1 марта 2023 года обновили правила противопожарного режима. Раньше траву можно было жечь в костре на расстоянии не меньше 50 метров от строений. Это правило часто нарушалось, ведь участки в садовых товариществах у дачников не такие большие, поэтому теперь расстояние от костра до строений сократили до 15 метров, - рассказывает проректор УрГЮИ имени В.Ф. Яковлева Данил Сергеев.

По словам эксперта, если разжечь огонь в бочке или яме, то расстояние и вовсе должно составлять 7,5 метра, а жаровню для мяса можно разместить в пяти метрах от дома. Но нужно учитывать риски – это ветер, жаркая погода, поэтому, если развели костер – следите за ним сами, не оставляйте с огнем один на один детей.

Строения лучше возводить подальше от забора Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОСИ СОРНЯК И ОН УЙДЕТ

По закону следить за чистотой сельхозугодий от сорняков – головная боль агрираев, а не дачников, для которых никакой законодательной ответственности за заросший сорными травами участок не предусмотрено.

Однако есть тут свои подводные камни. Если ваш огород зарастет бурьяном, сорняки непременно перекинутся на огороды соседей, права которых на использование своих участков в полной мере будут ограничены. И, если сосед отправится суд, то ленивого дачника обяжут привести территорию в порядок.

Еще один подводный камень – пожарная безопасность. Нескошенный к зиме бурьян весной высохнет и может загореться. Его даже не обязательно поджигать – он может вспыхнуть даже от осколка стекла, огонь перекинется на заборы и строения. Так и до трагедии недолго. К тому же, часть сорняков, если их регулярно косить, уйдет с огорода.

- Пырей достаточно скосить три раза, и он уходит, потому что у него не останется энергии каждый раз восстанавливать корневище. С одуванчиком хуже – надо бы вывести сорт без семян, тогда он не будет так быстро захватывать территорию, - говорит проректор по научной работе и инновациям УрГАУ Михаил Карпухин.

Главное, по словам специалиста, скашивать сорняки до того, как они дадут семена. Есть еще один способ.

- Например, если молодой борщевик лишить света, положив на него картонку, через год он не взойдет. Отличный способ избавиться от сорняков, который почти не требует затрат, - резюмирует Михаил Карпухин.

СОСЕД - ВАШ ДРУГ

Покупая дачу, вы покупаете не только заветные шесть соток, но и соседей. И с ними вам лучше не ссориться. Есть много правил, которые нужно соблюдать, и, если сосед – ваш друг, то на многое можно закрыть глаза.

Например, нельзя, чтобы вода из вашей бани или дома попадала на участок к соседу, потому что вода эта не совсем чистая. Не стоит сажать деревья на границе участков, потому что вы рискуете «затемнить» огород соседа, также не стоит строить высокие заборы, а рядом с ними – строения, которые пожароопасны.

А теперь представьте, что вы с соседом в ссоре, и он идет в суд, где вам выпишет кучу предписаний.

Правильно распланированный участок избавит вас от лишних проблем Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сосед ваш друг. Если что-то случится, куда идут в деревне – к соседу, за помощью, посоветоваться. Так сложилось. Поэтому если, например, вы решили посадить дерево, посоветуйтесь с соседом. Понятно, что вы имеет право сажать на собственном участке дерево, где считаете нужно, но разговор с соседом сгладит многие углы, - говорит Михаил Карпухин.

А Данил Сергеев добавляет, что в Свердловской области порой ссоры соседями доводят до трагедии.

- Был случай, когда ветка от дерева проросла на территорию соседа. Он ее спилил, началась ссора, которая переросла в драку, та окончилась поножовщиной и убийством, - говорит эксперт.

Так, что лучше на берегу договориться, чьи яблоки, которые падают в ваш огород с яблони соседа.

ЕЩЕ О ЗАПРЕТАХ

1. На землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, нельзя возводить многоквартирные дома. При этом, дома на две и три квартиры, допускаются. Таких домов очень много в уральских селениях.

2. Воду из частных скважин нельзя качать в промышленных масштабах. Чтобы не нарушить эту норму, покупая насос, уточните его характеристики.

3. Нельзя мыть на своем участке автомобиль. Этот процесс загрязняет почву маслом и грязью.

4. Нельзя шуметь в отведенное для отдыха время. Режим тишины нужно соблюдать точно также, как и в квартире. В противном случае ваши соседи имеют полное право обратиться в органы правопорядка.