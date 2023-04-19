Исеть будут полгода чистить от 30 тонн мусора за 2,5 миллиона

Очистка Исети от мусора будет идти с апреля по ноябрь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге началась уборка русла главной городской реки – Исети. Рабочих с лодкой сегодня можно было увидеть на участке около парка Маяковского.

- Очистка русел рек в Екатеринбурге проводится ежегодно, - отметил председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин. - Исеть – основная водная артерия Екатеринбурга, поэтому основной упор делается на нее. Ежегодно подрядные организации собирают больше 30 тонн мусора.

Лодку рабочие используют, чтобы добраться до середины реки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уборка Исети будет идти с апреля по ноябрь. За это время рабочие подрядной организации очистят 27 километров реки. Убирают они так называемый наплавной мусор. Это то, что упало в реку и остается на поверхности – покрышки, да ветки, например.

Все собранные отходы отправят либо на переработку, либо на утилизацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если такой мусор утонет, начнется его заиливание. На дне сформируется негативный слой, который потом будет сложно убрать, - объясняет Артур Зиганшин. - Ежегодно порядка 2,5 миллионов рублей выделяется на очистку реки.

Один из основных инструментов для очистки реки - грабли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работу ведет бригада в пять человек. Летом, отмечают в компании-подрядчике, им предстоит убирать самый сложный и большой участок – городской пруд.

Также мусор вылавливают сачками Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В летние месяцы работа будет проводиться почти каждый день, - объясняет заместитель директора подрядной организации Наталья Салмина. - Наша задача – убирать наплавной мусор техногенного и растительного характера. В связи с облагораживанием берегов в воде появилось много веток и листьев. Все отходы мы передаем на переработку или на утилизацию.