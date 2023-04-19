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Общество19 апреля 2023 11:00

Исеть будут полгода чистить от 30 тонн мусора за 2,5 миллиона

Рабочие очистят участок реки длиной в 27 километров
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Очистка Исети от мусора будет идти с апреля по ноябрь

Очистка Исети от мусора будет идти с апреля по ноябрь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге началась уборка русла главной городской реки – Исети. Рабочих с лодкой сегодня можно было увидеть на участке около парка Маяковского.

- Очистка русел рек в Екатеринбурге проводится ежегодно, - отметил председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин. - Исеть – основная водная артерия Екатеринбурга, поэтому основной упор делается на нее. Ежегодно подрядные организации собирают больше 30 тонн мусора.

Лодку рабочие используют, чтобы добраться до середины реки

Лодку рабочие используют, чтобы добраться до середины реки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уборка Исети будет идти с апреля по ноябрь. За это время рабочие подрядной организации очистят 27 километров реки. Убирают они так называемый наплавной мусор. Это то, что упало в реку и остается на поверхности – покрышки, да ветки, например.

Все собранные отходы отправят либо на переработку, либо на утилизацию

Все собранные отходы отправят либо на переработку, либо на утилизацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если такой мусор утонет, начнется его заиливание. На дне сформируется негативный слой, который потом будет сложно убрать, - объясняет Артур Зиганшин. - Ежегодно порядка 2,5 миллионов рублей выделяется на очистку реки.

Один из основных инструментов для очистки реки - грабли

Один из основных инструментов для очистки реки - грабли

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работу ведет бригада в пять человек. Летом, отмечают в компании-подрядчике, им предстоит убирать самый сложный и большой участок – городской пруд.

Также мусор вылавливают сачками

Также мусор вылавливают сачками

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В летние месяцы работа будет проводиться почти каждый день, - объясняет заместитель директора подрядной организации Наталья Салмина. - Наша задача – убирать наплавной мусор техногенного и растительного характера. В связи с облагораживанием берегов в воде появилось много веток и листьев. Все отходы мы передаем на переработку или на утилизацию.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ