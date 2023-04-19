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19 апреля 2023 10:39

На Урале отец, используя угрозы, на протяжении четырех лет насиловал родную дочку

Мужчину арестовали на два месяца. Мать девочки добивается восстановления родительских прав на девочку
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Соседи спасли девочку

Соседи спасли девочку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В редакцию «КП-Екатеринбург» обратилась мама 11-летней девочки Светлана Волошина (имена и фамилии всех героев статьи изменены. – Прим. ред.) из Нижнего Тагила. Женщина уверяет, что ее бывший муж систематически насиловал одну из их дочерей-двойняшек. Супруги были в разводе с 2015 года, но девочка жила с отцом. Дело в том, что мать была лишена родительских прав, но через суд ей удалось вернуть только одну дочку. Подробности женщина рассказала «КП-Екатеринбург».

ОТСИДЕЛ ЗА УБИЙСТВО

Бывшие супруги прожили вместе около четырех лет. По словам Светланы, она сделала все, чтобы муж вернулся к обычной жизни после тюрьмы. Женщина уверяет, что помогла ему получить квалификацию сварщика.

- О его судимости по 105 статье УК РФ «Убийство» мне было известно. Но только после развода я узнала, что в его деле была часть «с особой жестокостью», - говорит Светлана. – Девочки у нас родились в мае 2011 года. Моему сыну от первого брака на тот момент было 8 лет. После рождения дочек муж стал выпивать, мог поднять на нас руку. Мне было страшно решиться на перемены с тремя маленькими детьми. Когда дочке было полтора года, он пнул ее так, что она упала и сильно ударилась головой. А после у нее развилось косоглазие. Последней каплей стало то, что на моих глазах он полоснул сына ножом по спине. После случившегося я сбежала от мужа с детьми в один из кризисных центров Богдановича. Это был декабрь 2012 года.

По словам бывшей супруги, мужчина ранее был судим за убийство с особой жестокостью

По словам бывшей супруги, мужчина ранее был судим за убийство с особой жестокостью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщине помогли освоиться, найти временное жилье в Нижнем Тагиле.

- Не прошло и месяца, как у Алексея появилась новая женщина. У нее было уже трое сыновей и одна дочка, - продолжает Светлана. - Я начала подавать на развод, но супруг был против развода. - Спустя два года нас развели через суд, алименты муж мне не платил.

ЛИШИЛИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

По словам Светланы, в 2015 году встал вопрос о лишении ее родительских прав.

- У моей Арины задержка психического развития, я ее речь понимаю хорошо. А отец – не понимает. На суде сторона бывшего супруга обвиняла меня в жестоком обращении с детьми, избиениях. Якобы им Арина рассказывала, что мама их избивает. Были и обвинения в том, что мои девочки ходили в обносках. В характеристике от заведующей детским садом нет ни слова о том, что дети получили травмы, ходят неухоженные, - настаивает Светлана.

17 декабря 2015-го Дзержинский суд Нижнего Тагила удовлетворил иск бывшего супруга Светланы о лишении ее родительских прав и взыскании алиментов на содержание ребенка. Волошина подала апелляцию. Однако суд определил оставить жалобу без удовлетворения.

- Его новая супруга была заинтересована в том, чтобы муж не платил алименты на детей. Поэтому, они начали битву за то, чтобы лишить меня родительских прав, - уточняет Светлана. - Адвокат помог восстановить мне права только на вторую дочь Алину.

На тот момент, как уверяет женщина, мужчина нигде не работал.

- У мужа не было жилья, но дочь Арину почему-то отдали ему. С тех пор с дочкой мы не виделись, - говорит женщина. - Отец иногда позволял Арине пообщаться с Алиной по телефону. Видеться с ней нам не позволяли. Так и жили в неведении.

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК ИЗ ОПЕКИ

- Утром 6 марта 2023 года мне позвонили из органов опеки. Меня стали спрашивать о том, есть ли у меня жилье, работа. Поинтересовались, как дела у моей дочки Алины, которая живет со мной. И на этом разговор был окончен. Пояснять мне не стали, зачем им вся эта информация, - уверяет Волошина.

Девочку передали медикам в день происшествия

Девочку передали медикам в день происшествия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого звонка Светлана позвонила супруге бывшего мужа.

- Она мне сказала, что он изнасиловал Арину. Дальше она в красках описала мне происходивший эпизод. В тот день, 5 марта, они пошли с отцом выгуливать собаку. Он завел ее в дачный дом, совершил половой акт. После этого, он привел ребенка в квартиру, унаследованную от родителей, чтобы продолжить. Соседи услышали крик ребенка. Стучали, но им не открыли.Тогда сосед выбил дверь ногами и застал отца с дочерью. Соседка сразу забрала девочку к себе, чтобы успокоить и передать медикам. А на месте уже работали правоохранители, - рассказала Светлана.

Сейчас Светлана намерена восстановить свои родительские права на дочь. Она собрала документы и сообщила, что 22 мая суд будет рассматривать ее просьбу.

- Я нашла способ созвониться с дочкой. Я ее убедила, что больше своего папу она не увидит и теперь может не бояться и говорить. Первый эпизод, как она рассказала, был, когда девочка училась в первом классе. Тогда он пришел к Арине в баню и надругался над ней. Ребенка отец регулярно запугивал. Он сразу сказал, что если Арина проболтается, то он приедет в Тагил зарежет сестру Алину и меня, - уверяет женщина. - Еще мне стало известно, что бывший муж насиловал на протяжении года семилетнюю дочь своей новой жены. Жена поймала его на месте преступления. Но в полицию не пошла. Дочку отправила к родственникам в Оренбург на воспитание. Тогда я звонила его жене, но она мне сказала лишь: «Не лезь не в свое дело. Я его люблю и никому не отдам». Сейчас девочке уже 16 лет.

Подозреваемого поместили в СИЗО на два месяца

Подозреваемого поместили в СИЗО на два месяца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По мнению женщины, происходящее систематически изнасилование дочки Арины от нее скрывали намерено.

- В воспитании детей он не принимал особого участия. Он не хотел лечить косоглазие Арины. Он мне говорил, что ему плевать на эту проблему. Алина с пятилетнего возраста живет со мной. Я занимаюсь ее воспитанием, плачу за ее развивающие занятия, - говорит женщина.

В пресс-службе Кушвинского городского суда «КП-Екатеринбург» подтвердили, что в отношении мужчины была избрана мера пресечения – заключение под стражу на два месяца.

Также в распоряжении редакции имеется ответ из аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. Согласно ему, «Девочка передана под опеку. В отношении нее как потерпевшей по уголовному делу утверждена программа реабилитации».

В пресс-службе регионального СК «КП-Екатеринбург» не стали комментировать ситуацию.

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