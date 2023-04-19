На Урале отец, используя угрозы, на протяжении четырех лет насиловал родную дочку

Соседи спасли девочку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В редакцию «КП-Екатеринбург» обратилась мама 11-летней девочки Светлана Волошина (имена и фамилии всех героев статьи изменены. – Прим. ред.) из Нижнего Тагила. Женщина уверяет, что ее бывший муж систематически насиловал одну из их дочерей-двойняшек. Супруги были в разводе с 2015 года, но девочка жила с отцом. Дело в том, что мать была лишена родительских прав, но через суд ей удалось вернуть только одну дочку. Подробности женщина рассказала «КП-Екатеринбург».

ОТСИДЕЛ ЗА УБИЙСТВО

Бывшие супруги прожили вместе около четырех лет. По словам Светланы, она сделала все, чтобы муж вернулся к обычной жизни после тюрьмы. Женщина уверяет, что помогла ему получить квалификацию сварщика.

- О его судимости по 105 статье УК РФ «Убийство» мне было известно. Но только после развода я узнала, что в его деле была часть «с особой жестокостью», - говорит Светлана. – Девочки у нас родились в мае 2011 года. Моему сыну от первого брака на тот момент было 8 лет. После рождения дочек муж стал выпивать, мог поднять на нас руку. Мне было страшно решиться на перемены с тремя маленькими детьми. Когда дочке было полтора года, он пнул ее так, что она упала и сильно ударилась головой. А после у нее развилось косоглазие. Последней каплей стало то, что на моих глазах он полоснул сына ножом по спине. После случившегося я сбежала от мужа с детьми в один из кризисных центров Богдановича. Это был декабрь 2012 года.

По словам бывшей супруги, мужчина ранее был судим за убийство с особой жестокостью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщине помогли освоиться, найти временное жилье в Нижнем Тагиле.

- Не прошло и месяца, как у Алексея появилась новая женщина. У нее было уже трое сыновей и одна дочка, - продолжает Светлана. - Я начала подавать на развод, но супруг был против развода. - Спустя два года нас развели через суд, алименты муж мне не платил.

ЛИШИЛИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

По словам Светланы, в 2015 году встал вопрос о лишении ее родительских прав.

- У моей Арины задержка психического развития, я ее речь понимаю хорошо. А отец – не понимает. На суде сторона бывшего супруга обвиняла меня в жестоком обращении с детьми, избиениях. Якобы им Арина рассказывала, что мама их избивает. Были и обвинения в том, что мои девочки ходили в обносках. В характеристике от заведующей детским садом нет ни слова о том, что дети получили травмы, ходят неухоженные, - настаивает Светлана.

17 декабря 2015-го Дзержинский суд Нижнего Тагила удовлетворил иск бывшего супруга Светланы о лишении ее родительских прав и взыскании алиментов на содержание ребенка. Волошина подала апелляцию. Однако суд определил оставить жалобу без удовлетворения.

- Его новая супруга была заинтересована в том, чтобы муж не платил алименты на детей. Поэтому, они начали битву за то, чтобы лишить меня родительских прав, - уточняет Светлана. - Адвокат помог восстановить мне права только на вторую дочь Алину.

На тот момент, как уверяет женщина, мужчина нигде не работал.

- У мужа не было жилья, но дочь Арину почему-то отдали ему. С тех пор с дочкой мы не виделись, - говорит женщина. - Отец иногда позволял Арине пообщаться с Алиной по телефону. Видеться с ней нам не позволяли. Так и жили в неведении.

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК ИЗ ОПЕКИ

- Утром 6 марта 2023 года мне позвонили из органов опеки. Меня стали спрашивать о том, есть ли у меня жилье, работа. Поинтересовались, как дела у моей дочки Алины, которая живет со мной. И на этом разговор был окончен. Пояснять мне не стали, зачем им вся эта информация, - уверяет Волошина.

Девочку передали медикам в день происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого звонка Светлана позвонила супруге бывшего мужа.

- Она мне сказала, что он изнасиловал Арину. Дальше она в красках описала мне происходивший эпизод. В тот день, 5 марта, они пошли с отцом выгуливать собаку. Он завел ее в дачный дом, совершил половой акт. После этого, он привел ребенка в квартиру, унаследованную от родителей, чтобы продолжить. Соседи услышали крик ребенка. Стучали, но им не открыли.Тогда сосед выбил дверь ногами и застал отца с дочерью. Соседка сразу забрала девочку к себе, чтобы успокоить и передать медикам. А на месте уже работали правоохранители, - рассказала Светлана.

Сейчас Светлана намерена восстановить свои родительские права на дочь. Она собрала документы и сообщила, что 22 мая суд будет рассматривать ее просьбу.

- Я нашла способ созвониться с дочкой. Я ее убедила, что больше своего папу она не увидит и теперь может не бояться и говорить. Первый эпизод, как она рассказала, был, когда девочка училась в первом классе. Тогда он пришел к Арине в баню и надругался над ней. Ребенка отец регулярно запугивал. Он сразу сказал, что если Арина проболтается, то он приедет в Тагил зарежет сестру Алину и меня, - уверяет женщина. - Еще мне стало известно, что бывший муж насиловал на протяжении года семилетнюю дочь своей новой жены. Жена поймала его на месте преступления. Но в полицию не пошла. Дочку отправила к родственникам в Оренбург на воспитание. Тогда я звонила его жене, но она мне сказала лишь: «Не лезь не в свое дело. Я его люблю и никому не отдам». Сейчас девочке уже 16 лет.

Подозреваемого поместили в СИЗО на два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По мнению женщины, происходящее систематически изнасилование дочки Арины от нее скрывали намерено.

- В воспитании детей он не принимал особого участия. Он не хотел лечить косоглазие Арины. Он мне говорил, что ему плевать на эту проблему. Алина с пятилетнего возраста живет со мной. Я занимаюсь ее воспитанием, плачу за ее развивающие занятия, - говорит женщина.

В пресс-службе Кушвинского городского суда «КП-Екатеринбург» подтвердили, что в отношении мужчины была избрана мера пресечения – заключение под стражу на два месяца.

Также в распоряжении редакции имеется ответ из аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. Согласно ему, «Девочка передана под опеку. В отношении нее как потерпевшей по уголовному делу утверждена программа реабилитации».

В пресс-службе регионального СК «КП-Екатеринбург» не стали комментировать ситуацию.

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