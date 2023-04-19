Мы с тобой одной крови: зачем становиться донором

Фото: предоставлено пресс-службой ГАУЗ СО ЦОЗМП

Безопасно ли сдавать кровь и еë компоненты и как стать донором, рассказала врач-трасфузиолог, заведующая станцией переливания крови Свердловской областной клинической больницы № 1 Наталия Гаренских.

Шанс на жизнь

– Наталия Витальевна, что такое донорство крови, для чего это необходимо?

– Донорство крови — это добровольная сдача крови для помощи тем, кто в ней нуждается. Прежде всего это социальная функция общества, потому что на сегодняшний день полноценных заменителей донорской крови нет, помочь человеку может только человек, добровольно сдающий кровь, – донор.

Клетки крови имеют ограниченный срок хранения, поэтому поток доноров должен быть регулярным и планомерным в зависимости от потребности клиники. И, конечно, должен быть неснижаемый запас донорской крови для экстренных случаев.

Наша станция переливания крови является отделением Свердловской областной клинической больницы № 1, мы заготавливаем кровь для пациентов нашей клиники. Каждый день 13–15 пациентов получают компоненты донорской крови, это примерно 30–40 донаций (процесс сдачи компонентов крови) в день.

– В каких случаях необходима донорская кровь?

– Случаи могут быть экстренными, например, при кровопотерях, ожогах у пострадавших в ДТП, чрезвычайных происшествиях или несчастных случаях. Может быть плановая необходимость: при проведении хирургических операций или при тяжёлых родах. Компоненты крови переливают при лечении онкологических заболеваний и заболеваний крови, в период восстановления после лучевой и химиотерапии. Также донорская плазма используется для производства препаратов крови.

– Кто ваши доноры?

В нашей базе 73 344 доноров, регулярно в течение года сдают кровь или компоненты крови 2 500 человек. В нашем отделении в 2022 году было 6,5 тысячи донаций крови и её компонентов.

Это люди разного возраста и социального статуса. Мужчины и женщины, много молодёжи и людей среднего возраста, от 20 до 50 лет. Их объединяет мотивация – давать другим шанс на жизнь, они понимают, насколько это важно. Если возникает потребность, а у нас не хватает определённой группы крови, мы звоним нашим донорам, и они охотно откликаются и приходят на помощь.

Надо помнить, что человеческая жизнь бесценна, а донор – это человек, который готов поделиться частью своей крови, чтобы спасти чью-то жизнь.

Рассеиваем мифы

– Насколько сейчас безопасно переливание крови?

– Девиз службы крови – максимум пользы больному и никакого вреда донору. Донация не наносит вреда здоровью. За одну сдачу донор сдаёт не более 450 мл крови – это около 7% объёма крови взрослого человека. Организм восполняет такую кровопотерю за два дня, а эритроциты полностью восстанавливаются за 10 недель.

Мнение, что при донорстве можно заразиться инфекционным заболеванием, в корне не верно, так как при заборе крови используется только одноразовый расходный материал.

На данный момент также максимально безопасно клиническое использование компонентов донорской крови. Все компоненты крови проходят тестирование методами иммуноферметного анализа и ПЦР-диагностики.

Кроме того, используется отстроченная технология потребления плазмы – она четыре месяца хранится на карантине при низких температурах. Затем донор повторно сдает анализы, и, если результат на вирусы отрицательный, мы используем плазму для переливания. Так мы увеличиваем безопасность потребления плазмы.

– Как стать донором?

– Стать донором может практически любой здоровый человек, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 кг.

Противопоказаниями может быть наличие таких серьёзных заболеваний, как инфекционные и паразитарные болезни, онкологические заболевания, болезни крови, а также ряд других состояний. Более подробная информация есть на сайте Службы крови.

Чтобы стать донором, можно записаться на посещение Областной станции переливания крови через портал Госуслуг. В нашем отделении сдача крови осуществляется в порядке общей очереди, но есть предварительная запись на сдачу тромбоцитного концентрата.

Врезка: 73 344 доноров в базе станции переливания крови СОКБ № 1.