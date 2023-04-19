В День города в Екатеринбурге пройдет несколько концертов Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 300-летия Екатеринбурга остается около трех месяцев. В связи с этим сегодня в Гордуме обсуждали, как именно пройдут гуляния на День города. Рассказываем о главных «фишках», которые запланированы. О них рассказал начальник управления культуры городской администрации Илья Марков.

В ГОРОД СНОВА ПРИЕДЕТ ХРУЩЕВ

В День города в столице Урала пройдет масштабная историческая реконструкция. Актеры нескольких театров прямо под открытым небом на разных улицах разыграют исторические события прошлого. Например, одной из сцен будет визит первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в Свердловск в 1956 году.

- У нас будет сайт с описанием исторических сцен и горожане смогут выбрать, в какой сцене они хотят принять участие, - уточняет Илья Марков. – Пройдет несколько репетиций. Одна из главных мотиваций – войти в историю города и празднования 300-летия.

16 августа в городе пройдет День танца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПОКАЖЕТ ГОРОД ПРОШЛОГО

Если вам когда-нибудь хотелось походить по Екатеринбургу, каким он был 100, а то и 200 лет назад, то ближе к Дню города вы сможете сделать нечто подобное. В мэрии города решили разработать специальное приложение с функцией дополненной реальности. Скачав его на телефон, вы сможете включить камеру и, глядя через смартфон, как через крохотное окно, увидеть, каким город был раньше. Сделано это будет с помощью технологии дополненной реальности. Помните, как несколько лет назад с помощью смартфонов на улицах города Покемонов горожане ловили? Вот нечто похожее будет и тут.

- Вращая телефон, человек будет оказываться в виртуальном городе. Мы его воссоздадим с нуля по описаниям и материалам из музеев, - говорит Илья Марков. – Воссоздадим несколько локаций. Будет исторический сквер, будет площадь 1905 года и, возможно, любимый многими вид Екатеринбурга со стороны набережной городского пруда.

Потом такое приложение гиды смогут использовать во время пеших экскурсий по городу, отмечают в мэрии.

- Сложная задача. Надеемся, к августу успеем такое приложение сделать, - отмечает Илья Марков.

МЭРИЮ УКРАСЯТ СВЕТОМ

Еще один высокотехнологичный способ отметить 300-летие – с помощью световых проекторов разукрасить фасад администрации Екатеринбурга. Это называется «мэппинг».

- Это будет аудиовизуальная проекция на фасад здания, созданная с учетом уникальной геометрии и местоположения архитектурного обьекта, - говорит Илья Марков. - Мы решили сделать проекцию на три дня – с 17 по 19 августа. Уже заключен договор о создании контента. В техническом задании написано – не просто показать на здании историю города через фотографию, но и заложить в изображение смыслы, чтобы это было настоящее произведение искусства.

О том, каким будет праздничный салют, в мэрии пока не раскрывают Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВНОВЬ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ИСКУССТВА

«Атмофест» в этом году пройдет вновь. В предыдущие годы он занимал площадь 1905 года – ту площадку, где обычно строится ледовый городок зимой.

- В этом году на «Атмофесте» будут рассказаны истории старинных садов Екатеринбурга, - говорит Илья Марков. - У каждого сада будет стоять штандарт – чей, когда, в какие годы он работал.

В ПАРКЕ МАЯКОВСКОГО ОТКРОЮТ ТЕАТР

Летнюю эстраду, которая долгие годы была в плачевном состоянии в ЦПКиО, планируют полностью отремонтировать и открыть уже 17 августа. На открытии выступит уральский симфонический оркестр, которым по приглашению будет руководить знаменитый советский и российский дирижер Валерий Гергиев.

- Во вторник Алексей Валерьевич (Орлов, мэр Екатеринбурга, - Прим. Ред.) надеемся окончательно договорился с маэстро Гергиевым о том, чтобы он дирижировал нашим уральским симфоническим оркестром, - отметил Илья Марков. – Таких сооружений, как наш Летняя эстрада в России – единицы. Здесь будет партер на 1200 мест под открытым небом. Будут полноценные гримерные. На открытии 17 августа будут официальные гости города присутствовать. После этого 18-20 августа там будут выступать духовые оркестры.

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ» ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Уже 17 августа в городе состоится финал конкурса «Мисс Екатеринбург». Особенность церемонии этого года в том, что пройдет она не в закрытом помещении зрительного зала, а под открытым небом.

- Так сделано, чтобы все могли увидеть финал. Будет возможность зрительного голосования. Проголосовать смогут не 500 человек, которые обычно бы находились в зрительном зале, а несколько тысяч, - объясняет Илья Марков.

Столице Урала в августе исполнится 300 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ РАЙОНОВ

Несмотря на то, что в Екатеринбурге уже отменили первомайскую демонстрацию и шествие «Бессмертного полка», у екатеринбуржцев еще будет возможность собраться вместе и пройти колонной по центральной улице города. Так, на День города планируется праздничное шествие делегаций восьми районов города, предприятий и общественных организаций.

- В течение десяти дней будет идти подготовка. Во всех районах будут стоять большие брендированные столы в торговых центрах. Там можно будет подготовиться к шествию, - говорит Илья Марков. - Новости об отмене «Бессмертного полка» нас озадачивают. Но мы продолжаем работу по подготовке и будем с коллегами из силовых структур общаться, как нам запланировать мероприятие. Пока идея такая - все собираются 19 числа в историческом сквере и идут по проспекту Ленина.

TODES ПОКАЖЕТ ШОУ

16 августа в городе обозначен, как День танца. Основные хореографические мероприятия пройдут в Историческом сквере. Будут мастер-классы, танцевальные баттлы и концерты.

- Мы ведем переговоры с командой TODES, чтобы они стали хэдлайнерами Дня танцев, - сказал Илья Марков.

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