Дикие деньги и съемки в гробу: Михаил Пореченков раскрыл тайны фильма «Русский крест»

Главную роль в фильме исполнил Михаил Пореченков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Михаил Пореченков и режиссер Эдуард Бояков презентовали фильм «Русский крест» в Екатеринбурге. Картина, снятая по поэме Николая Мельникова, вышла в российский прокат 16 апреля – аккурат на Пасху.

Выбор даты символичен. Главный герой – простой деревенский мужик Иван Росток, который после смерти жены, отъезда дочерей и потери руки берется за бутылку и морально падает на дно. В один прекрасный день герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

На создание картины по поэме Николая Мельникова режиссера Эдуарда Боякова и актера Михаила Пореченкова вдохновил отец Илий (духовник патриарха Русской православной церкви, - Прим. Ред.). Об режиссер фильма подробнее рассказал «КП-Екатеринбург» во время презентации фильма.

Эдуард Бояков отмечает, что в фильм было вложено немало сил и средств Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Старец Илий не просто благословил, а сподвиг нас на эту работу. Николай Мельников был духовным чадом отца Илия. Они были близки, и после трагической смерти Николая в 2006 году старец Илий начал говорить многим, с кем встречался, в том числе и Михаилу, о том, что надо сделать кино. Пришел момент, когда эта поэма оказалась у меня и у нашего продюсера Вадима Горяинова. На книге Илием было написано, что по ней обязательно надо снять кино. Мы отнеслись к этому, как к послушанию, и начали думать над сценарием, - рассказал Эдуард Бояков.

Роль Ивана Ростка исполнил Михаил Пореченков. Актер быстро смог найти в себе общее с героем картины. Помог ему в этом духовный опыт.

- Мы похожи. Я, как и он, такой же странник на пути в небесный Иерусалим, все время ищу себя и в себе Бога. Меня покрестили, когда мне было четыре года, так что в лоне православия я довольно давно. Мой герой, как и я, очень мужественный, потому что идет дорогой духовного возрождения. Только мужественные люди могут пройти этот путь до конца, - уверен Михаил Пореченков.

Михаил Пореченков исполнил роль Ивана Ростка. Фото: Кинопоиск

По словам актера, при создании картины также не было никаких подводных камней и благодаря чуткому руководству Эдуарда Боякова картина получилась сильной, глубокой, но при этом душевной и трогательной. Сам Эдуард подмечает, что в нее было вложено немало сил и средств.

- Нам пришлось заказать куклу – точную копию Михаила, которая заменяла его в каких-то сценах, например, в сцене, где его героя хоронят в гробу. Так мы решили поберечь нашего актера, - улыбается Эдуард Бояков. - Кукла стоила баснословных денег. Но сходство с оригиналом показывает возможности технологий, используемых для нашего кинематографа. Чтобы добиться такого сходство с оригиналом, при создании куклы использовались технологии 4D.

Работа над фильмом «Русский крест» длилась больше четырех лет. Сами съемки заняли около десяти месяцев. На премьеру картины в Екатеринбурге пришли как жители города, так и известные медийные личности. В числе приглашенных гостей оказались музыканты группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов, гонщик Сергей Карякин и депутат Тимофей Жуков, недавно вернувшийся из зоны СВО.

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