В марте 2016 года Кинева приговорили к 16 годам заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрит дело о замене наказания для бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Олега Кинева. В марте 2016 года его приговорили к 16 годам заключения за организацию убийства 81-летней пенсионерки Ольги Ледовской, которую расчленили ради трёхкомнатной квартиры. Убийством бабушки занялся пособник Кинева – Алексей Худоногов. За расправу над женщиной депутат заплатил 100 тысяч рублей. Худоногов отправился на «дело» вместе с специалисту службы безопасности коммерческой организации Андреем Гусевым.

Они убили пенсионерку, а расчлененное тело выбросили на трассе.

- В мае 2014 года Худоногов обманным путём, проникнув в квартиру пенсионерки, сделал ей инъекцию синтетического анальгетика с целью приведения жертвы в бессознательное состояние. Не получив ожидаемого эффекта, он ударил женщину по шее, от чего она скончалась. Затем при пособничестве другого сообщника расчленил труп и частями вывез его за город, бросив в безлюдной болотистой местности, - сообщали в пресс-службе Свердловской прокуратуры.

Задержать убийц по «горячим» следам удалось благодаря бдительности подруги Ледовской. Полиция быстро вычислила, что квартира уже переписана на Олега Кинева и допросила депутата. Экс-слуга народа сознался в организации убийства. Кстати, спустя год после смерти пенсионерки ее квартира перешла в распоряжение мэрии.

- К Ольге Михайловне я относился с уважением и почтением к ее возрасту, осуществлял за ней уход, лечил ее, убирал за ней квартиру, покупал продукты, готовил еду. Я никогда не желал и не предвидел для нее такой жестокой смерти. Я никогда не обдумывал способ лишения жизни Ольги Михайловной. Не мог предположить, что когда-нибудь решусь на это, - читал по листку в суде Кинев.

Спустя семь лет Кинев вместе с Алексеем Худоноговым (получил 15 лет лишения свободы – прим.ред) попросились на свободу, надеясь на замену неотбытого срока принудительными работами. В пресс-службе суда сообщили, что заседание продолжится 25 апреля.