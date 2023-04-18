Сбор гуманитарной помощи «Всё для победы» набирает обороты

За полгода «Народный фронт» собрал и отправил из Свердловской области десятки тонн гуманитарного груза в зону СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие наши мужья, братья, отцы, коллеги, знакомые участвуют в специальной военной операции. И мы объединяемся, чтобы поддержать соотечественников, земляков.

17 апреля 2023 года президентское движение «Народный фронт» совместно с журналистами «Комсомольской правды» Екатеринбурга, а также партнерами акции объявили новый сбор гуманитарного груза для бойцов в зоне СВО и жителей освобожденных территорий.

Сегодня по всей России работают региональные отделения «Народного фронта», куда можно принести вещи и продукты. В Екатеринбурге такой сборный пункт находится по адресу: ул. Хохрякова, д. 9.

Сбор в рамках акции продлится до 28 апреля 2023 года.

Эта акция посвящена великому празднику – Дню Победы.

Каждый подарочный набор в коробках будет включать в себя: чай, пакетики растворимого кофе, сыр плавленый, упаковку печенья, носки, конфеты/шоколад, а также небольшой творческий подарок – детский рисунок или письмо на фронт.

Вы можете собрать и принести как полный подарочный набор, так и отдельные товары для него в сборный пункт «Народного фронта» в Екатеринбурге. Помощь каждого – посильный вклад в общее дело.

Также можно сделать перевод любой денежной суммы на сайте «Народного фронта»

При этом просим указывать в назначении платежа или комментариях к платежу: «Сбор с Комсомольской правдой» или «Сбор с КП».

К 9 мая сотрудники «Народного фронта» доставят посылки от свердловчан и поздравят бойцов и мирных жителей с этим праздником, а журналисты «Комсомолки» обязательно расскажут вам об этом событии и о наших ребятах в зоне СВО.

За полгода «Народный фронт» собрал и отправил из Свердловской области десятки тонн гуманитарного груза в зону СВО. Автоколонны везут на западные рубежи бойцам и жителям продукты питания, обмундирование, продукцию медицинского назначения, технику и прочее. Все это очень необходимо.

Свердловчане делают все, чтобы приблизить победу, – своим трудом, достижениями, гуманитарными грузами и другой посильной помощью.

Мы, журналисты «Комсомольской правды», держим руку на пульсе и объективно рассказываем, как уральцы протягивают руку помощи и не бросают своих. Вместе с вами, земляки, поддержим акцию «Всё для Победы!»