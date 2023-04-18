Сбор гуманитарной помощи «Всё для победы» набирает обороты

За полгода «Народный фронт» собрал и отправил из Свердловской области десятки тонн гуманитарного груза в зону СВО
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Многие наши мужья, братья, отцы, коллеги, знакомые участвуют в специальной военной операции. И мы объединяемся, чтобы поддержать соотечественников, земляков.
17 апреля 2023 года президентское движение «Народный фронт» совместно с журналистами «Комсомольской правды» Екатеринбурга, а также партнерами акции объявили новый сбор гуманитарного груза для бойцов в зоне СВО и жителей освобожденных территорий.
Сегодня по всей России работают региональные отделения «Народного фронта», куда можно принести вещи и продукты. В Екатеринбурге такой сборный пункт находится по адресу: ул. Хохрякова, д. 9.
Сбор в рамках акции продлится до 28 апреля 2023 года.
Эта акция посвящена великому празднику – Дню Победы.
Каждый подарочный набор в коробках будет включать в себя: чай, пакетики растворимого кофе, сыр плавленый, упаковку печенья, носки, конфеты/шоколад, а также небольшой творческий подарок – детский рисунок или письмо на фронт.
Вы можете собрать и принести как полный подарочный набор, так и отдельные товары для него в сборный пункт «Народного фронта» в Екатеринбурге. Помощь каждого – посильный вклад в общее дело.
Также можно сделать перевод любой денежной суммы на сайте «Народного фронта»
При этом просим указывать в назначении платежа или комментариях к платежу: «Сбор с Комсомольской правдой» или «Сбор с КП».
К 9 мая сотрудники «Народного фронта» доставят посылки от свердловчан и поздравят бойцов и мирных жителей с этим праздником, а журналисты «Комсомолки» обязательно расскажут вам об этом событии и о наших ребятах в зоне СВО.
За полгода «Народный фронт» собрал и отправил из Свердловской области десятки тонн гуманитарного груза в зону СВО. Автоколонны везут на западные рубежи бойцам и жителям продукты питания, обмундирование, продукцию медицинского назначения, технику и прочее. Все это очень необходимо.
Свердловчане делают все, чтобы приблизить победу, – своим трудом, достижениями, гуманитарными грузами и другой посильной помощью.
Мы, журналисты «Комсомольской правды», держим руку на пульсе и объективно рассказываем, как уральцы протягивают руку помощи и не бросают своих. Вместе с вами, земляки, поддержим акцию «Всё для Победы!»